بعد أنباء اهتمامهم بضم ديانج.. فالنسيا يتعاقد مع لاعب وست هام

أعلن نادي فالنسيا الإسباني، اليوم الاثنين، تعاقده بشكل رسمي مع الأرجنتيني جيدو رودريجيز، قادما من وست هام يونايتد الإنجليزي.

ولم يتم الكشف عن مدة أو قيمة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 31 عاما.

وقال رودريجيز في تصريحات عبر الموقع الرسمي: “أنا سعيد للغاية لوجودي هنا. كان دافعي هو الانضمام إلى نادٍ صعب، وهو ما أعرفه جيداً، نادي فالنسيا، الذي يتمتع بتاريخ عريق، وقد جئت لأحاول المساهمة وإضافة قيمة للنادي”.

وأضاف: “لطالما لعبت في خط الوسط. أحاول أن أكون منظماً جيداً، وأن أقود الفريق، وأن أفهم مجريات المباراة، وأن أدرك أن كل مباراة مختلفة. كما أحاول أيضاً الدفاع، ومساعدة قلبي الدفاع، واللعب بالكرة، وجعل الفريق هو البطل”.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن فالنسيا مهتم بالتعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب فريق الأهلي.