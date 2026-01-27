قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من يكون حارس الزمالك الأول في المباريات المقبلة؟.. محمد أضا يكشف مفاجأة
ممدوح عباس ينهي أزمة بنتايج في الزمالك.. تفاصيل
الأهلي يعود للدوري.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟
شبانة ينتقد تعاقدات الأهلي: تريزيجيه أنقذ إدارة النادي
انقسام أوروبي حول استئناف بحث اتفاق تجاري مع واشنطن بعد أزمة جرينلاند
أحمد موسى يطالب الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بتخفيض السعر
الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير
وزير الكهرباء: سرقة 4.6 مليار كيلووات ساعة من الطاقة
لؤي رجب من تصادم في الملعب إلى مأساة إنسانية.. هل كان قضاءً وقدرًا أم إهمالًا طبيًا؟
وزير الري يدعو لسياسات متوازنة تراعي الدول النامية والأكثر تأثراً بالتحديات المناخية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟
موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟
عبد العزيز جمال

شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات بحث العاملين بالوزارات والهيئات التابعة للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026، وذلك تزامنًا مع اقتراب حلول شهر رمضان، وسط تساؤلات متزايدة بشأن إمكانية إقرار منحة استثنائية تُصرف قبل بداية الشهر الكريم لتخفيف الأعباء المعيشية أم لا؟.

وتحظى مرتبات شهر فبراير 2026 باهتمام واسع من الموظفين الحكوميين بمختلف القطاعات، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير مواعيد الصرف مقارنة بالمواعيد المعتادة، في خطوة تهدف إلى التيسير على العاملين وضمان انتظام صرف الرواتب دون أي تأخير.

مرتبات الموظفين

موعد صرف مرتبات فبراير 2026

وبحسب ما أعلنته وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 2026 للعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية اعتبارًا من يوم 22 فبراير 2025 بدلًا من يوم 24، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 6 و11 و12 من الشهر نفسه، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 28 فبراير 2025.
 

زيادة المرتبات والمعاشات

هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل رمضان؟

وبحسب الحسابات الفلكية الواردة في الدليل الهجري لعام 1447هـ، فإن شهر رمضان لعام 2026 سيبدأ فلكيًا يوم الخميس الموافق 19 فبراير، مع التأكيد على أن الموعد النهائي يظل مرهونًا بالرؤية الشرعية للهلال، وبذلك فإن صرف المرتبات يتم بعد بداية شهر رمضان بنحو ثلاثة أيام.

قيمة مرتبات 2026 حسب الدرجات الوظيفية

وأوضحت البيانات الرسمية تفاصيل مرتبات 2026 وفق الدرجات الوظيفية المختلفة، على النحو التالي:

مرتبات 2026 للدرجة الممتازة: تتراوح من 12.200 إلى 13.800 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة العالية أو ما يعادلها: تتراوح من 10.200 إلى 11.800 جنيه.

مرتبات 2026 لدرجة مدير عام أو ما يعادلها: تتراوح من 8.700 إلى 10.300 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الأولى أو ما يعادلها: تتراوح من 8.200 إلى 9.800 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الثانية: تتراوح من 7.200 إلى 8.500 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الثالثة «التخصصية»: تتراوح من 6.700 إلى 8.000 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الرابعة: تتراوح من 6.200 إلى 7.300 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الخامسة «الخدمات المعاونة»: تتراوح من 6.000 إلى 7.100 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة السادسة «الخدمات المعاونة»: تتراوح من 6.000 إلى 7.100 جنيه.

هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ورغم تزايد التساؤلات حول صرف منحة رمضان 2026، لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية تؤكد أو تنفي صرف منحة استثنائية قبل الشهر الكريم.

 

صرف مرتبات شهر فبراير 2026 مرتبات شهر فبراير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

الذهب المخصص للزينة

بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة

عربيات مستعملة

عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه

حالة الطقس غدا

الطقس غدا.. نشاط رياح وأتربة وفرص أمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الانترنت

يلا بسرعة| خطوات سهلة وبسيطة توفر باقة الإنترنت

الذهب

بالأرقام.. الذهب يحقق قفزة قياسية ويتجاوز 6800 جنيه محليًا

ترشيحاتنا

حسام حسن

لا نية لإلغاء الدوري.. حكاية تصريحات حسام حسن التي فسرت بشكل خاطئ

مصطفى شوبير

محلل رياضي: مصطفى شوبير حارس مصر في الوقت الحالي

الأهلي والزمالك

بين الإنقاذ والصدارة.. الأهلي والزمالك على صفيح ساخن أمام دجلة وبتروجت

بالصور

تبدأ من 200 الف.. أسعار فيات بونتو المستعملة في مصر

فيات بونتو
فيات بونتو
فيات بونتو

ديبالG318 الـ REEV‏ ‏تقترب من الظهور الرسمي الأول في مصر

ديبال G318 REEV
ديبال G318 REEV
ديبال G318 REEV

بعد طرحها الرسمي.. أرخص سيارات فورثينج الصينية في مصر وأسعارها

فورثينج T5
فورثينج T5
فورثينج T5

حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

فيديو

برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد