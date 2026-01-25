موعد صرف معاش شهر فبراير 2026.. وهذه حالات الجمع بين اثنين

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر فبراير 2026 يبدأ اعتبارا من يوم 1 فبراير، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، بما يمنح أصحاب المعاشات مرونة في اختيار التوقيت المناسب لهم للحصول على مستحقاتهم.

ويأتي ذلك تنفيذا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على بدء صرف المعاشات مع أول يوم من كل شهر ميلادي.

أماكن صرف معاشات فبراير 2026

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية عدة وسائل لصرف المعاشات، لتيسير الأمر على المواطنين، وتشمل:

مكاتب البريد المصري

فروع البنوك الحكومية والتجارية

منافذ شركة فوري

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة الخاصة بأصحاب المعاشات

قيمة معاشات شهر فبراير 2026 حسب الشرائح

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قيم المعاشات المستحقة لشهر فبراير 2026 وفقا للشرائح التأمينية، على النحو التالي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيها

الشريحة الثانية: 1725 جنيها

الشريحة الثالثة: 1840 جنيها

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه

الشريحة الخامسة: 2645 جنيها

الشريحة السادسة: 2990 جنيها

الشريحة السابعة: 3335 جنيها

الشريحة الثامنة: 3680 جنيها

الشريحة التاسعة: 4025 جنيها

الشريحة العاشرة: 4370 جنيها

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيها

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيها

ونستعرض من خلال هذا التقرير حالات الجمع بين معاشين طبقا لقانون التأمينات والمعاشات.

حالات الجمع بين معاشين

ويمكن الجمع بين معاشين فى بعض الحالات التي حددها القانون والتي تشمل مايلي :-

- وفق القانون تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.

- كما تتضمن الحالات التى يجوز لها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

- كما تتضمن أيضا يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.

- وتشمل أيضا يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.