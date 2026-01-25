قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم محلب: مصر في مقدمة الداعمين لغزة وستلعب دورا محوريا في إعادة الإعمار
شاهد.. قمصان لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية على استاد برج العرب
كتائب القسام تؤكد تسليم جميع الأسرى والجثث وفق اتفاق وقف إطلاق النار
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق
هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يوضح حكمه وفضله
الكشف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة
الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري
شوط أول سلبي بين برشلونة وريال أوفييدو بالدوري الإسباني
هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب المهندسين.. صور
شاطر لدرجة الاستفزاز.. مفيدة شيحة: فتحي عبد الوهاب آل باتشينو العرب
أستون فيلا يفوز على نيوكاسل بثنائية ويحتل المركز الثالث في البريميرليج
جناح الأزهر يكرم أبناء الشهداء في احتفالية بعيد الشرطة بمعرض الكتاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

موعد صرف معاش شهر فبراير 2026.. وهذه حالات الجمع بين اثنين

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
معتز الخصوصي

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر فبراير 2026 يبدأ اعتبارا من يوم 1 فبراير، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، بما يمنح أصحاب المعاشات مرونة في اختيار التوقيت المناسب لهم للحصول على مستحقاتهم.

ويأتي ذلك تنفيذا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على بدء صرف المعاشات مع أول يوم من كل شهر ميلادي.

أماكن صرف معاشات فبراير 2026

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية عدة وسائل لصرف المعاشات، لتيسير الأمر على المواطنين، وتشمل:

مكاتب البريد المصري
فروع البنوك الحكومية والتجارية
منافذ شركة فوري
ماكينات الصراف الآلي (ATM)
المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة الخاصة بأصحاب المعاشات

قيمة معاشات شهر فبراير 2026 حسب الشرائح

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قيم المعاشات المستحقة لشهر فبراير 2026 وفقا للشرائح التأمينية، على النحو التالي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيها
الشريحة الثانية: 1725 جنيها
الشريحة الثالثة: 1840 جنيها
الشريحة الرابعة: 2300 جنيه
الشريحة الخامسة: 2645 جنيها
الشريحة السادسة: 2990 جنيها

الشريحة السابعة: 3335 جنيها
الشريحة الثامنة: 3680 جنيها
الشريحة التاسعة: 4025 جنيها
الشريحة العاشرة: 4370 جنيها
الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيها
الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها
الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات
الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيها

ونستعرض من خلال هذا التقرير حالات الجمع بين معاشين طبقا لقانون التأمينات والمعاشات.

حالات الجمع بين معاشين

ويمكن الجمع بين معاشين فى بعض الحالات التي حددها القانون والتي تشمل مايلي :-

- وفق القانون تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.

- كما تتضمن الحالات التى يجوز لها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

- كما تتضمن أيضا يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.

- وتشمل أيضا يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر فبراير 2026 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات هيئة التأمينات الاجتماعية الجمع بين معاشين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

ترشيحاتنا

وزارة الداخلية

انخفاض معدل الجريمة في مصر.. إشادات دولية متتالية تعكس حالة الأمن والاستقرار

احتفالات عيد الشرطة

بالهدايا والورود.. الشرطة تشارك المواطنين الاحتفال بعيدهم الـ٧٤

المتهمين

الداخلية تضبط 16 طائرة درون بحوزة 7 أشخاص في القاهرة

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري

طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد