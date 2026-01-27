قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح
بسبب احتفالاتهم.. الداخلية: إيقاف 6 من خريجي معهد معاوني الأمن عن العمل
لسه في تذكرة بـ 5 جنيه.. اشتراكات المترو 2026
يد مصر تهزم نيجيريا 48–22 وتتأهل للمربع الذهبي في بطولة أفريقيا
وزير الطاقة الإسرائيلي: سقوط النظام الإيراني مسألة وقت
فن وثقافة

المهن التمثيلية تنفي صلتها بفتاة فيديو المشرحة | القصة الكاملة

قسم الفن

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا ردًا على مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهرت خلاله فتاة تقوم بتصوير نفسها بأسلوب ساخر داخل إحدى المشارح، مستخدمة تقنية “السيلفي” وبجوار عدد من الجثامين.
 

وأوضحت النقابة أن الفتاة صاحبة المقطع المصور ليست عضوًا بنقابة المهن التمثيلية، ولا تنتمي إليها بأي صفة فنية أو مهنية، مؤكدة عدم وجود أي صلة للنقابة بهذا التصرف، سواء من حيث الشكل أو المضمون.
 

في الوقت نفسه شددت نقابة المهن التمثيلية على احترامها وتقديرها الكامل لمهنة التمريض وجميع العاملين بالقطاع الطبي، تقديرًا لدورهم الإنساني والمهني الكبير في خدمة المجتمع.

كما أكدت النقابة أن المهن السامية لا يجوز الزج بها أو الإساءة إليها من خلال تصرفات فردية غير مسؤولة.

القصة الكاملة
كانت فتاة تدعى روبا حمزة، صاحبة واقعة تصوير فيديو داخل المشرحة، تعرضت للهجوم بعد انتشار مقطع الفيديو في الساعات الماضية، والذي تسبب في حالة من الجدل و الغضب بين رواد مواقع التواصل.
 

وقالت روبا خلال في مقطع فيديو ظهرت فيه عبر حسابها بموقع التواصل فيسبوك: "يا حبايبي هو مين هيقدر يخش مشرحة ويصوّر ويعمل رياكت كوميدي جوّه مشرحة؟ أكيد أنا مش مريضة نفسية للدرجة دي"

واضافت: "آه إحنا عندنا شوية خلل، وده طبيعي من العوامل الأسرية، بس اللي أنا مسكتها في إيدي دي من كانت مانيكان ورُكبي كانت بتخبط في بعض وأنا عارفة إن ده مانيكان".

نقابة المهن التمثيلية أشرف زكي فيديو المشرحة

