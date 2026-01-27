المهن التمثيلية تنفي صلتها بفتاة فيديو المشرحة | القصة الكاملة

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا ردًا على مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهرت خلاله فتاة تقوم بتصوير نفسها بأسلوب ساخر داخل إحدى المشارح، مستخدمة تقنية “السيلفي” وبجوار عدد من الجثامين.



وأوضحت النقابة أن الفتاة صاحبة المقطع المصور ليست عضوًا بنقابة المهن التمثيلية، ولا تنتمي إليها بأي صفة فنية أو مهنية، مؤكدة عدم وجود أي صلة للنقابة بهذا التصرف، سواء من حيث الشكل أو المضمون.



في الوقت نفسه شددت نقابة المهن التمثيلية على احترامها وتقديرها الكامل لمهنة التمريض وجميع العاملين بالقطاع الطبي، تقديرًا لدورهم الإنساني والمهني الكبير في خدمة المجتمع.



كما أكدت النقابة أن المهن السامية لا يجوز الزج بها أو الإساءة إليها من خلال تصرفات فردية غير مسؤولة.



القصة الكاملة

كانت فتاة تدعى روبا حمزة، صاحبة واقعة تصوير فيديو داخل المشرحة، تعرضت للهجوم بعد انتشار مقطع الفيديو في الساعات الماضية، والذي تسبب في حالة من الجدل و الغضب بين رواد مواقع التواصل.



وقالت روبا خلال في مقطع فيديو ظهرت فيه عبر حسابها بموقع التواصل فيسبوك: "يا حبايبي هو مين هيقدر يخش مشرحة ويصوّر ويعمل رياكت كوميدي جوّه مشرحة؟ أكيد أنا مش مريضة نفسية للدرجة دي"

واضافت: "آه إحنا عندنا شوية خلل، وده طبيعي من العوامل الأسرية، بس اللي أنا مسكتها في إيدي دي من كانت مانيكان ورُكبي كانت بتخبط في بعض وأنا عارفة إن ده مانيكان".