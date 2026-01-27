قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المهن التمثيلية تنفي صلتها بفتاة فيديو المشرحة | القصة الكاملة
يونيفيل تحذر من تهديد الهدوء في جنوب لبنان بعد تسجيل آلاف الانتهاكات للقرار 1701
هانيا الحمامى تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026
محكوم عليها بالحبس .. الداخلية تكشف حقيقة إحتجاز فنانة داخل وحدة مرور
مفتي الجمهورية ينعى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق
طنط غيرانة مني | وفاء صادق تكشف موقفا صادمًا لـ سميرة أحمد في مسلسل شهير
تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة وتدهور الرؤية.. وتوجيهات لمرضى الحساسية بارتداء الكمامات
وول ستريت جورنال: كبار شركاء أمريكا التجاريون يوجهون أنظارهم الآن نحو الصين
تبسمك صدقة.. خالد الجندي: الإسلام قد يجعل ملامح وجه الإنسان سببا لدخول الجنة
أسعار الذهب اليوم في مصر .. شوف عيار 21 وصل كام
انطلاق مباراة الأهلي ودجلة بالدوري المصري
وزير التعليم ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي يستعرضان جهود إصلاح المنظومة التعليمية
أخبار العالم

يونيفيل تحذر من تهديد الهدوء في جنوب لبنان بعد تسجيل آلاف الانتهاكات للقرار 1701

محمود عبد القادر

حذرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) من تعرض حالة الهدوء الهش في جنوب لبنان لخطر متزايد، في ظل تسجيل آلاف الانتهاكات للقرار الدولي 1701 منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وأكدت اليونيفيل، في بيان رسمي، مواصلة التزامها بدعم الاستقرار في جنوب لبنان، تنفيذًا لمندرجات القرارين 1701 و2790 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي، مشددة على دورها في المساهمة بضمان الأمن والاستقرار لجميع الأطراف.

وأوضح البيان أن قوات حفظ السلام تواصل تنفيذ دوريات منتظمة، إلى جانب مراقبة التطورات الميدانية على طول الخط الأزرق، فضلاً عن رفع تقارير دورية إلى مجلس الأمن بشأن أي خروقات أو انتهاكات يتم رصدها.

وفي هذا السياق، أشارت اليونيفيل إلى أنه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تم تسجيل آلاف الانتهاكات للقرار 1701، محذرة من أن استمرار هذه الخروقات قد يؤدي إلى تقويض الاستقرار القائم ويهدد بانزلاق الأوضاع نحو تصعيد غير محسوب.

وأكدت القوة الأممية أهمية التزام جميع الأطراف ببنود القرار الدولي، داعية إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها زعزعة الأمن في المنطقة.

