لقي صغيران توأم مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وعربة كارو، مساء اليوم الجمعة، بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

مصرع صغيرين توأم في حادث تصادم بين ملاكي وكارو بالوادي الجديد

وتلقي اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد إخطارا من إدارة النجدة بالحادث الذي وقع نتيجة تصادم سيارة ملاكي مع عربة كارو على طريق موط - الدهوس بمركز الداخلة.

وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف والشرطة والحماية المدنية لموقع الحادث، والذي أسفر عن مصرع كل من عمر عبد الخالق سيد، 13 عاما، وشقيقه التوأم أحمد.

وتم نقل الجثمانين الى مشرحة مستشفى الداخلة العام وتم تحرير محضر بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.