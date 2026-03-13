وكيل تموين الوادي الجديد تتابع أرصدة السلع التموينية والحرة

أجرت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، جولة تفقدية بالشركة المركزية لتجارة الجملة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد.

شارك في الجولة علاء محروس، مدير إدارة الخارجة، وزويد أبو طالب، مدير الرقابة التموينية.

وقالت وكيل تموين الوادي الجديد، إن الجولة هدفت إلى متابعة أرصدة السلع التموينية والحرة بمخازن الشركة، والاطمئنان على توافرها بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، توفير السلع الأساسية في الأسواق المحلية، وضمان تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة واستقرار، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن توفير احتياطات سلعية لفترات طويلة مع انعقاد غرفة العمليات على مدار الـ24 ساعة لمتابعة صرف السلع التموينية والمنحة لشهر مارس الجاري، إضافة إلي السلع الحرة بالمجمعات الاستهلاكية.