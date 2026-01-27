حزب الله يعلن مقـ.تل مقدم برامج في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني أن غارة إسرائيلية في جنوب البلاد قتلت مقدم البرامج علي نور الدين الذي كان يعمل في قناة المنار التلفزيونية التابعة للحزب.

وقال حزب الله في بيان، إن "الاعتداء يرقى إلى مستوى جريمة حرب، ويضاف إلى سجل العدو الإسرائيلي الحافل بالجرائم الوحشية بحق الإعلاميين والمدنيين والإنسانية جمعاء"، وإن اغتياله "ينذر بخطورة تمادي العدو في اعتداءاته لتطال الجسم الإعلامي بكل أشكاله ومسمياته، في سياق سياسة اغتيالات ممنهجة".

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إن نور الدين كان أحد مقاتلي حزب الله وعمل في الآونة الأخيرة على إعادة بناء قدرات الحزب المدفعية في جنوب لبنان.

واستنكرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان "الاعتداءات إسرائيل المتكررة على الصحافيين والإعلاميين والمصورين اللبنانيين الذين يؤدون مهماتهم على أرض الميدان".

بدوره، اعتبر وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن "الاعتداءات الإسرائيلية تتكرر ولا توفر الطواقم الصحافية والإعلاميين في إطار سلسلة من الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني".