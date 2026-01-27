قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من يكون حارس الزمالك الأول في المباريات المقبلة؟.. محمد أضا يكشف مفاجأة
ممدوح عباس ينهي أزمة بنتايج في الزمالك.. تفاصيل
الأهلي يعود للدوري.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟
شبانة ينتقد تعاقدات الأهلي: تريزيجيه أنقذ إدارة النادي
انقسام أوروبي حول استئناف بحث اتفاق تجاري مع واشنطن بعد أزمة جرينلاند
أحمد موسى يطالب الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بتخفيض السعر
الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير
وزير الكهرباء: سرقة 4.6 مليار كيلووات ساعة من الطاقة
لؤي رجب من تصادم في الملعب إلى مأساة إنسانية.. هل كان قضاءً وقدرًا أم إهمالًا طبيًا؟
وزير الري يدعو لسياسات متوازنة تراعي الدول النامية والأكثر تأثراً بالتحديات المناخية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انقسام أوروبي حول استئناف بحث اتفاق تجاري مع واشنطن بعد أزمة جرينلاند

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أرجأ البرلمان الأوروبي حتى الأسبوع المقبل قراره بشأن ما إذا كان سيستأنف العمل على الاتفاق التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة بعد أزمة جرينلاند.


 

وكان من المقرر أن تحدد لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي موقفها في تصويت يومي الإثنين والثلاثاء، وقالت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا الأسبوع الماضي إن "المناقشات قد تستأنف قريبا لإعادة العملية إلى مسارها الصحيح


 

وقال النائب الألماني بيرند لانج، الذي يرأس لجنة التجارة، إنه لم يتسن اتخاذ أي قرار، موضحا أن "فريق التفاوض سيجتمع في البرلمان الأوروبي مرة أخرى يوم الأربعاء (الرابع من فبراير)، لإعادة تقييم الوضع".


 

وأضاف أنه "يجب اتخاذ قرار في الوقت المناسب قبل اجتماع اللجنة المقبل في 23 و24 فبراير".


 

وقالت النائبة السويدية كارين كارلسبرو إن "تحسين العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمر حيوي، لكن يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل"، موضحة أن "الباب مفتوح، ولكن لا داعي للقفز في الجدول الزمني".


 

ويناقش البرلمان مقترحات تشريعية لإلغاء عدد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد على سلع أمريكية، وهو جزء أساسي من الاتفاق الذي تسنى التوصل إليه في اسكتلندا في نهاية يوليو الماضي


 

وتتطلب المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي، وكان عدد من المشرعين شكوا بالفعل من أن الاتفاق التجاري غير متوازن، إذ يطلب من الاتحاد خفض معظم رسوم الاستيراد بينما تطبق الولايات المتحدة نسبة الرسوم 15%.


 

ومع ذلك، فقد أبدوا في السابق استعدادهم لقبولها، وإن كان بشروط، مثل إضافة بند بإلغاء الرسوم بعد 18 شهرا وإجراءات للرد على الزيادات المحتملة في الواردات الأمريكية.


 

وحتى بعد تصويت اللجنة التجارية، من المرجح أن تظل الموافقة النهائية على الاتفاق بعد شهر أو شهرين نظرا لأن البرلمان وحكومات الاتحاد سيتعين عليها أولا التفاوض على نص مشترك.

الاتفاق التجاري الولايات المتحدة جرينلاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

الذهب المخصص للزينة

بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة

عربيات مستعملة

عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه

حالة الطقس غدا

الطقس غدا.. نشاط رياح وأتربة وفرص أمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الانترنت

يلا بسرعة| خطوات سهلة وبسيطة توفر باقة الإنترنت

الذهب

بالأرقام.. الذهب يحقق قفزة قياسية ويتجاوز 6800 جنيه محليًا

ترشيحاتنا

فيروس نيباه

يسبب الوفاة.. اعرف أعراض فيروس نيباه للاكتشاف المبكر

نيباه

بعد ظهوره .. كيف تحمى نفسك من فيروس نيباه

صينية سجق

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

بالصور

تبدأ من 200 الف.. أسعار فيات بونتو المستعملة في مصر

فيات بونتو
فيات بونتو
فيات بونتو

ديبالG318 الـ REEV‏ ‏تقترب من الظهور الرسمي الأول في مصر

ديبال G318 REEV
ديبال G318 REEV
ديبال G318 REEV

بعد طرحها الرسمي.. أرخص سيارات فورثينج الصينية في مصر وأسعارها

فورثينج T5
فورثينج T5
فورثينج T5

حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

فيديو

برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد