استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط

يبحث المواطنون عن طريقة استخراج بطاقة أونلاين ، دون الحاجة للذهاب إلى إحدى مكاتب السجل المدني، حيث تتيح وزارة الداخلية خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي إليكترونياً عبر موقعها أو منصة مصر الرقمية لكن بشرط أن تكون بياناتك مسجلة من قبل حتى تستطيع استخراج البطاقة من النت .

ويشترط لاستخراج البطاقة إلكترونيًا أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة نفسه، مع ضرورة التوجه ورقيًا للسجل المدني إذا مر أكثر من 7 سنوات على صلاحية البطاقة القديمة.

هل من الممكن استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين؟



نعم يمكنك استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين ، عبر موقع وزارة الداخلية من خلال هذا الرابط https://moi.gov.eg/home/contact.

ازاي اعمل بطاقه من غير ما اروح السجل؟

من خلال منصة مصر الرقمية يمكنك استخراج بطاقة الرقم القومي، إليك الخطوات :



- ادخل على الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية.. اضغط هنا

- إذا كنت مستخدمًا جديدًا، يجب عليك إنشاء حساب جديد عبر إدخال بياناتك الشخصية مثل الرقم القومي، الاسم بالكامل، تاريخ الميلاد، وإذا كان لديك حساب مسبق، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام بياناتك.

- بعد تسجيل الدخول، اضغط على قائمة «الخدمات الخاصة بالقطاعات الحكومية».

- من بين الخدمات المتاحة، اختر خدمة «طلب بطاقة بدل فاقد للرقم القومي».

- أدخل جميع المعلومات المطلوبة بدقة مثل الرقم القومي، تاريخ ومكان الميلاد، وعنوان الإقامة.

- بعد إتمام إدخال البيانات، سيتم توجيهك إلى صفحة دفع الرسوم المطلوبة، ويمكنك سدادها باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة.

- بعد الانتهاء من عملية الدفع، سيتم إرسال البطاقة الشخصية الجديدة إلى عنوانك المسجل خلال بضعة أيام.

ما هي تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونياً؟

تكلفة تجديد البطاقة اون لاين: 175 جنيهًا (غير شاملة التوصيل والضرائب)، وتستغرق عملية الإصدار حوالي 7 أيام عمل.

استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد في نفس اليوم

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد في نفس اليوم في مصر عبر خدمات الأحوال المدنية الفورية، خاصة من خلال منصة مصر الرقمية أو مراكز السجل المدني مع خدمة الاستعجال أو الحجز المسبق.

وتتضمن الخطوات تقديم محضر فقد، ملء استمارة بيانات إلكترونية أو ورقية، سداد رسوم (قد تصل لـ 315 جنيهًا للخدمة المستعجلة)، وإتمام التصوير في السجل المدني، مع توفر خيار استلام من المنزل بتكلفة أعلى.

استخراج بطاقة شخصية موقع الداخلية

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية https://www.moi.gov.eg

2- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد

3- اختر ايقونة الأحوال المدنية

4- اختر خدمات إلكترونية ثم خدمة بطاقة رقم قومي

5- ادخل البيانات المطلوبة

6- تدوين العنوان الذى سيتم استلام فيه البطاقة الجديدة

7- سداد الرسوم 175 جنيهًا غير شاملة التوصيل والضريبة من خلال البطاقة الائتمانية أو الدفع عند الاستلام

8- اضغط على تسجيل الطلب.