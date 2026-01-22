استخراج كعب عمل أكثر من مرة.. الشروط و الرابط

يبحث الكثير عن طريقة استخراج كعب العمل ، حيث يعتبر كعب العمل أحد أهم مسوغات التعيين التي يجب على المتقدم للحصول على وظيفة تقديمها إلى جهة عمله.

من أين يتم استخراج كعب عمل؟



يتم استخراج كعب العمل من أقرب مكتب عمل تابع لمنطقتك السكنية المثبت في بطاقة الرقم القومي، حيث تنتشر مكاتب العمل في جميع المحافظات والأحياء على مستوى محافظات مصر.

أماكن استخراج كعب العمل 2025

يمكن استخراج شهادة القيد من مديريات القوى العاملة أو المكاتب التابعة لها في المحافظات والمدن، ويُنصح بالتحقق من الأوراق المطلوبة والمواعيد قبل التوجه إلى المكتب لضمان سرعة إنهاء الخدمة.

هل يمكن استخراج كعب العمل في نفس اليوم؟



يتم استخراج كعب العمل في نفس اليوم ومجانًا.

مواعيد مكاتب القوى العاملة

مكاتب القوى العاملة تعمل من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، والجمعة والسبت إجازة رسمية أسبوعية.

استخراج كعب عمل للمرة الثانية

يتساءل البعض هل يمكن استخراج كعب عمل أكثر من مرة ؟

نعم، يمكن استخراج كعب العمل أكثر من مرة، خاصة عند تغيير الوظيفة أو الحاجة لتقديمه لجهة عمل جديدة، ويتم ذلك من خلال مكتب العمل أو عبر موقع وزارة القوى العاملة، وتتطلب العملية تقديم الأوراق المطلوبة (بطاقة، مؤهل، رقم تأميني، موقف تجنيد للذكور) وتسجيل البيانات لإصدار كعب جديد كلما دعت الحاجة، مع العلم أنه يتم إلغاء الكعب القديم عند إصدار الجديد.

هل يمكن استخراج كعب عمل أونلاين؟

يمكن لأي مواطن يرغب في استخراج كعب عمل اونلاين، الدخول إلى موقع وزارة العمل الرسمي ، واتباع الخطوات ومليء البيانات

و لتسهيل مهمة الحصول على استمارة كعب العمل، واستخراجه أون لاين، حدثت وزارة العمل رابط استخراج كعب العمل 2026 بحيث حيث لا تتجاوز المدة الزمنية لكتابة البيانات والتسجيل 3 دقائق، توفيرًا للوقت والجهد والمال.

استخراج كعب عمل اونلاين

1- ادخل على موقع وزارة العمل الرسمي .. اضغط هنا

2- اختيار خدمة تسجيل راغبي العمل.

3- ملء جميع البيانات المطلوبة على الموقع، صحيحة وبدقة شديدة.

4- اختيار أيقونة جهة العمل بالداخل أو الخارج.

5- الضغط على (خانة حفظ) وتقديم الطلب.

6- التوجه في اليوم التالي، لمكتب العمل التابع له من واقع دائرة محل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل 2026

- موقف التجنيد للذكور.

- شهادات الخبرة إن وُجدت.

- صورة شهادة المؤهل الدراسي.

- الرقم التأميني أو برنت التأمينات.

- صورة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية) مع الأصل للاطلاع.

- ترخيص مزاولة المهنة (في حالة العمل بغير التخصص)

خطوات استخراج كعب العمل لذوي الإعاقات من حملة المؤهلات





تتيح وزارة العمل إمكانية استخراج كعب العمل لأصحاب الإعاقات من حملة المؤهلات من خلال التوجه لمكتب القوى العاملة التابع لمحل الإقامة مع تقديم الأتي:

- الرقم التأميني.

- شهادة التأهيل المهني مع الأصل للاطلاع.

- موقف التجنيد والأصل للاطلاع (بالنسبة للذكور).

- صورة البطاقة الشخصية (سارية) مع الأصل للاطلاع.

- صورة شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة إن وُجدت.

شروط استخراج كعب العمل 2025 لذوي الإعاقة

يُشترط حضور طالب الخدمة شخصيًا لمكتب القوى العاملة.