قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور
الوطنية للانتخابات : فوز وليد المليجي بمقعد إمبابة في الجيزة
مصدر أمني: أي محاولة لتعكير صفو المشهد الانتخابي ستقابل بكل حسم وفقاً للقانون
الوطنية للانتخابات: فوز المرشح محمد فؤاد بالدائرة الأولى بالفيوم
الوطنية للانتخابات: إبطال التصويت في لجنة 45 أبو حمص بـ البحيرة
من بلغوا سن المعاش.. رئيس الرعاية الصحية يبحث الاستعانة بالأطباء الممارسين وخبرات القدامى
فرحة عيد الميلاد تقترب .. قداسات ليلة العيد تحيي المحبة بين الجميع
حقيقة زيادة أسعار السجائر.. شعبة الدخان تكشف التفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل وفد الفيفا ضمن الجولة الترويجية لكأس العالم 2026
الرئيس السيسي: نتطلع لاستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة القدم مستقبلا
وزير خارجية مصر وباكستان يؤكدان أهمية التهدئة في اليمن وخفض التصعيد وإعلاء الحوار
أرقام صادمة| 1.4 مليون حالة عقر خلال 2025 كلفت الدولة 1.7 مليار جنيه علاج.. الصحة تكشف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خطوات استخراج كعب عمل لأول مرة .. اعرف الأوراق المطلوبة

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
خالد يوسف

يسعى عدد كبير من الأشخاص إلى الاطلاع على خطوات استخراج كعب عمل لأول مرة، إذ يعد من الأوراق الرسمية التي يضمها ملف الشخص عند التقديم على وظيفة، وتفيد أن الفرد مسجل في وزارة القوى العاملة، لأنه يوضح الوضع المهني للفرد، ما يساعد الوزارة في الحصول على البيانات بشكل دقيق بالنسبة للعاملين في القطاع العام والخاص.

خطوات استخراج كعب عمل لأول مرة

تتعدد خطوات استخراج كعب عمل لأول مرة، سواء من خلال مكتب العمل أو موقع وزارة العمل، حيث وفرت وزارة القوى العاملة إمكانية استخراج كعب عمل لأول مرة أون لاين للتسهيل على الأفراد في الحصول على الكعب بكل سهولة، وإليكم طريقة استخراج كعب عمل لأول مرة من خلال الخطوات التالية:

ـ الدخول على موقع وزارة القوى العامة الخاص باستخراج كعب لأول مرة.

ـ الانتقال إلى صفحة تسجيل البيانات المتاحة على الشاشة.

ـ كتابة البيانات بشكل صحيح في الخانات سواء البيانات الشخصية – المؤهل الدراسي.

ـ تسجيل البيانات في الخانات الخاصة بالخبرات والمهارات والدورات التدريبية.

ـ النقر على أيقونة على حفظ ومتابعة الموجودة في أسفل الشاشة.

طريقة استخراج كعب من مكتب العمل

أما عن طريقة استخراج كعب من مكتب العمل، فيتوجه الفرد الراغب في الحصول على هذا المستند من خلال التوجه إلى مكتب العمل، ثم قدم المستندات المطلوبة للمكتب الخاص بتسجيل الكعب، يتم الانتظار لتسجيل البيانات الخاصة بك لاستخراج كعب العمل مختوم في نفس اليوم.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل لأول مرة

يقدم الأفراد الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل لأول مرة لمكتب العمل، وهي صورة بطاقة الرقم القومي، تقديم إثبات الموقف التجنيدي، صورة من المؤهل الدراسي، صورة من شهادة المؤهل الدراسي، عقد العمل الخاص بك، رقم التأمين الخاص بك.

ويساهم كعب العمل في حماية حقوق الأفراد في القطاع العام أو الخاص، وتوفير معلومات دقيقة عن العاملين المسجلين في وزارة القوى العاملة؛ بالإضافة إلى ضمان حصولهم على التأمينات الاجتماعية بعد الوصول إلى المعاش.

رابط استخراج كعب عمل لأول مرة

يقوم الفرد بالدخول على رابط استخراج كعب عمل لأول مرة من خلال الضغط هنــــــــــــــــــــــا، للوصول إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بوزارة القوى العاملة.

يقوم الشخص بتسجيل البيانات بشكل دقيق في الخانات المخصصة بشكل صحيح لاستخراج كعب عمل لأول مرة.

خطوات استخراج كعب عمل استخراج كعب عمل كعب عمل لأول مرة وزارة القوى العاملة كعب عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الأحد 4 يناير 2026

القلقاس

بدون لزوجة.. سر القلقاس المظبوط زي بيوت زمان بخطوات بسيطة

الكفتة

طريقة عمل الكفتة بالصلصة بمذاق شهي

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد