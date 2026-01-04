خطوات استخراج كعب عمل لأول مرة .. اعرف الأوراق المطلوبة

يسعى عدد كبير من الأشخاص إلى الاطلاع على خطوات استخراج كعب عمل لأول مرة، إذ يعد من الأوراق الرسمية التي يضمها ملف الشخص عند التقديم على وظيفة، وتفيد أن الفرد مسجل في وزارة القوى العاملة، لأنه يوضح الوضع المهني للفرد، ما يساعد الوزارة في الحصول على البيانات بشكل دقيق بالنسبة للعاملين في القطاع العام والخاص.

خطوات استخراج كعب عمل لأول مرة

تتعدد خطوات استخراج كعب عمل لأول مرة، سواء من خلال مكتب العمل أو موقع وزارة العمل، حيث وفرت وزارة القوى العاملة إمكانية استخراج كعب عمل لأول مرة أون لاين للتسهيل على الأفراد في الحصول على الكعب بكل سهولة، وإليكم طريقة استخراج كعب عمل لأول مرة من خلال الخطوات التالية:

ـ الدخول على موقع وزارة القوى العامة الخاص باستخراج كعب لأول مرة.

ـ الانتقال إلى صفحة تسجيل البيانات المتاحة على الشاشة.

ـ كتابة البيانات بشكل صحيح في الخانات سواء البيانات الشخصية – المؤهل الدراسي.

ـ تسجيل البيانات في الخانات الخاصة بالخبرات والمهارات والدورات التدريبية.

ـ النقر على أيقونة على حفظ ومتابعة الموجودة في أسفل الشاشة.

طريقة استخراج كعب من مكتب العمل

أما عن طريقة استخراج كعب من مكتب العمل، فيتوجه الفرد الراغب في الحصول على هذا المستند من خلال التوجه إلى مكتب العمل، ثم قدم المستندات المطلوبة للمكتب الخاص بتسجيل الكعب، يتم الانتظار لتسجيل البيانات الخاصة بك لاستخراج كعب العمل مختوم في نفس اليوم.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل لأول مرة

يقدم الأفراد الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل لأول مرة لمكتب العمل، وهي صورة بطاقة الرقم القومي، تقديم إثبات الموقف التجنيدي، صورة من المؤهل الدراسي، صورة من شهادة المؤهل الدراسي، عقد العمل الخاص بك، رقم التأمين الخاص بك.

ويساهم كعب العمل في حماية حقوق الأفراد في القطاع العام أو الخاص، وتوفير معلومات دقيقة عن العاملين المسجلين في وزارة القوى العاملة؛ بالإضافة إلى ضمان حصولهم على التأمينات الاجتماعية بعد الوصول إلى المعاش.

رابط استخراج كعب عمل لأول مرة

يقوم الفرد بالدخول على رابط استخراج كعب عمل لأول مرة من خلال الضغط هنــــــــــــــــــــــا، للوصول إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بوزارة القوى العاملة.

يقوم الشخص بتسجيل البيانات بشكل دقيق في الخانات المخصصة بشكل صحيح لاستخراج كعب عمل لأول مرة.