"بناكل لحمة كتير فى الشتاء".. مفاجأة فى أسعار اللحوم
حان وقت السعادة.. خبيرة أبراج تفجر مفاجآت لمواليد برج الأسد
الذهب والفضة يفتتحان 2026 بمكاسب عقب أداء سنوي استثنائي
وفاة والد المطرب عمرو أبو زيد وصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة
على خلفية الانفجارات..فلايت رادار : أجواء فنزويلا خالية تمامًا من الطائرات وقرار بحظر الطيران
مصادر فنزويلية : بلدنا غني ولسنا بحاجة للمخدرات
انفجارات تهز أكبر ميناء بحري في فنزويلا وتحليق مكثف للطائرات فوق كاراكاس
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. تبارك فى يومك ورزقك
من مكالمة تليفون إلى "لا ماسيا".. حمزة عبد الكريم موهبة مصرية تطرق أبواب برشلونة
من أعمدة الجارديان إلى ستامفورد بريدج .. قصة ليام روسينيور المرشح المفاجئ لقيادة تشيلسي
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026.. بكام عيار 21؟
فنزويلا تعلن التعبئة الشاملة وتتوعد بالقتال ضد العدوان الأمريكي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية تالجو وروسي ومكيف اليوم السبت 3-1-2026

قطارات « القاهرة ـ الإسكندرية»
قطارات « القاهرة ـ الإسكندرية»
خالد يوسف

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت 3 يناير 2026، عن المواعيد الكاملة لتشغيل القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» في الاتجاهين، وتشمل القائمة كافة أنواع الرحلات، بدءاً من قطارات تالجو الفاخرة، والقطارات المكيفة، وصولاً إلى القطارات الروسية (ذات التهوية الديناميكية)، في إطار خطة الهيئة لتنظيم حركة السفر اليومية وتوفير خيارات متنوعة تناسب كافة فئات الجمهور، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والراحة.

القطارات المكيفة والروسية على خط القاهرة - الإسكندرية

ـ قطار رقم 119 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5:00 صباحًا

ـ قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6:00 صباحًا

ـ قطار رقم 7 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6:20 صباحًا

ـ قطار رقم 1205 تحيا مصر القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6:45 صباحًا

ـ قطار رقم 1131 ثالثة مكيفة القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 7:00 صباحًا

ـ قطار رقم 2025 تالجو القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8:00 صباحًا

ـ قطار رقم 905 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 9:00 صباحًا

ـ قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8:10 صباحًا

ـ قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10:00 صباحًا

ـ قطار رقم 1211 تحيا مصر القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 10:10 صباحًا

ـ قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12:00 ظهرًا

ـ قطار رقم 917 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 15:00 ظهرًا

ـ قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14:25 ظهرًا

ـ قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15:10 عصرًا

ـ قطار رقم 21 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15:25 عصرًا

ـ قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18:00 مساءً

ـ قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18:15 مساءً

ـ قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16:00 مساءً

ـ قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20:15 مساءً

ـ قطار رقم 31 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20:30 مساءً

ـ قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية تهوية موعد قيامه الساعة 13:25 ظهرًا

ـ قطار رقم 2023 القاهرة الإسكندرية تالجو موعد قيامه الساعة 14:00

ـ قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية تهوية موعد قيامه الساعة 16:30 ظهرًا

ـ قطار 3023 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17:00

ـ قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية موعد قيامه الساعة 19:10

ـ قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة / الإسكندرية موعد قيامه الساعة 19:15

ـ قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر موعد قيامه الساعة 22:15

القطارات المكيفة والروسية على خط الإسكندرية - القاهرة

ـ قطار 8 روسي تهوية الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 5:10

ـ قطار 3024 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 10:00

ـ قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 6:00 صباحًا

ـ قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية / القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7:00 صباحًا

ـ قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 8:15 صباحًا

ـ قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 11:30 صباحًا

ـ قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 13:00 ظهرًا

ـ قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية / القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14:00 ظهرًا

ـ قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 15:30 عصرًا

ـ قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 19:00 مساءً

ـ قطار رقم 1130 ثالثة مكيف الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 19:30 مساءً

ـ قطار رقم 568 سياحي الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 18:10

ـ قطار رقم 118 تهوية الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 17:10 مساءً

ـ قطار رقم 32 تهوية الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 18:10 مساءً

ـ قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 20:10 مساءً

ـ قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية / طنطا موعد قيامه الساعة 22:00 مساءً

ـ قطار رقم 18 روسي الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 13:10 ظهرًا

ـ قطار رقم 28 روسي الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 20:20 مساءً

مواعيد قطارات « القاهرة ـ الإسكندرية» الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل القطارات قطارات تالجو الفاخرة القطارات المكيفة

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

شهادات

قرب استحقاق شهادات الـ 27% .. رئيس اتحاد بنوك مصر يكشف الحل المثالي

Galaxy S26 Ultra

تسريبات تكشف عن تحديثات جذرية في منظومة كاميرا Galaxy S26 Ultra

قطاع السيارات

هل تقود السيارات الصينية والإنتاج المحلي مع خفض الفائدة اتجاه الأسعار في مصر خلال 2026؟

هواتف Galaxy S26

أكبر تسريب عن هواتف Galaxy S26 .. المواصفات والسعر وموعد الإطلاق

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026

فى ذكراها.. دور نادية لطفي الوطني وأزواجها ووصيتها الأخيرة

نادية لطفي
نادية لطفي
نادية لطفي

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟.. أطعمة وعادات غذائية تسحب طاقتك بهدوء

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

