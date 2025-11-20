رابط استخراج كعب عمل أونلاين.. الخطوات والأوراق المطلوبة

استخراج كعب عمل أونلاين2025.. يبحث الكثير من الشباب عن طريقة استخراج كعب عمل و الأوراق المطلوبة لكعب العمل باعتباره من الأوراق الهامة المطلوبة للتعيين في اي وظيفة، وتتيح وزارة العمل استخراج كعب عمل اونلاين من خلال موقعها الرسمي بخطوات سهلة وبسيطة دون الحاجة للوقوف طوابير في المكاتب الحكومية.

ماهو كعب العمل ؟

يعتبر كعب العمل أحد أهم مسوغات التعيين التي يجب على المتقدم للحصول على وظيفة تقديمها إلى جهة عمله، ولذلك تقوم وزارة العمل دوريًا بتحديث رابط الدخول للتسجيل والحصول على استمارة كعب العمل، مع بداية كل عام ميلادي، للتيسير على المتقدمين لوظائف القطاعين الحكومي والخاص.

استخراج كعب عمل

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل 2025

- موقف التجنيد للذكور.

- شهادات الخبرة إن وُجدت.

- صورة شهادة المؤهل الدراسي.

- الرقم التأميني أو برنت التأمينات.

- صورة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية) مع الأصل للاطلاع.

- ترخيص مزاولة المهنة (في حالة العمل بغير التخصص)

كعب العمل بياخد كام يوم؟

يستغرق نموذج كعب العمل مدة زمنية قصيرة عند استخراجه، ففي حالة تحضير جميع الأوراق السابق ذكرها التي يطلبها مكتب العمل يتم استخراج كعب العمل في نفس اليوم، وفي حالة استخراجه إلكترونيًّا يتم تسجيل البيانات على موقع وزارة العمل أولًا ثم التوجه إلى مكتب العمل لاستلامه.

رابط استخراج كعب العمل اونلاين

يمكن لأي مواطن يرغب في استخراج كعب عمل اونلاين، الدخول إلى موقع وزارة العمل الرسمي ، واتباع الخطوات ومليء البيانات ، حيث حرصت الوزارة في ظل توجيهات وزير العمل محمد جبران، على تحديث رابط استخراج كعب العمل 2025، لتسهيل مهمة الحصول على استمارة كعب العمل، واستخراجه أون لاين، حيث لا تتجاوز المدة الزمنية لكتابة البيانات والتسجيل 3 دقائق، توفيرًا للوقت والجهد والمال.

استخراج كعب عمل اونلاين

خطوات استخراج كعب عمل اونلاين

1- ادخل على موقع وزارة العمل الرسمي .. اضغط هنا

2- اختيار خدمة تسجيل راغبي العمل.

3- ملء جميع البيانات المطلوبة على الموقع، صحيحة وبدقة شديدة.

4- اختيار أيقونة جهة العمل بالداخل أو الخارج.

5- الضغط على (خانة حفظ) وتقديم الطلب.

6- التوجه في اليوم التالي، لمكتب العمل التابع له من واقع دائرة محل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي

مكان استخراج كعب عمل

وعادة يتم استخراج كعب العمل من أقرب مكتب عمل تابع لمنطقتك السكنية المثبت في بطاقة الرقم القومي، حيث تنتشر مكاتب العمل في جميع المحافظات والأحياء على مستوى محافظات مصر.

استخراج شهادة قيد

أماكن استخراج كعب العمل 2025

يمكن استخراج شهادة القيد من مديريات القوى العاملة أو المكاتب التابعة لها في المحافظات والمدن، ويُنصح بالتحقق من الأوراق المطلوبة والمواعيد قبل التوجه إلى المكتب لضمان سرعة إنهاء الخدمة.

مواعيد مكاتب القوى العاملة

مكاتب القوى العاملة تعمل من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، والجمعة والسبت إجازة رسمية أسبوعية.