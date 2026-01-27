سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة! 

هل لاحظت يومًا وجود نقاط بيضاء صغيرة في فمك، خصوصًا على اللوزتين أو مؤخرة الحلق، وغالبًا يكون معها رائحة كريهة؟

هذه الظاهرة شائعة نسبيًا ويطلق عليها الأطباء اسم حصوات اللوزتين أو Tonsil Stones، وهي غالبًا غير ضارة لكنها قد تكون مزعجة جدًا وتشعرك بالحرج عند الكلام أو الابتسامة.

قال الدكتور عمر زعرب أخصائي طب الأسنان فى إنجلترا من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن أسباب تكوّن هذه الحصوات، سبب رائحتها الكريهة، وكيفية علاجها بطرق طبيعية، وهل تشير إلى مشكلة صحية تحتاج متابعة أم لا.

1. ما هي الحصوات البيضاء الصغيرة في الفم؟

الحصوات البيضاء الصغيرة هي تراكمات صلبة من المخاط، خلايا ميتة، بقايا طعام، والبكتيريا التي تعلق في تجاويف اللوزتين. تظهر عادة على شكل نقاط بيضاء أو صفراء صغيرة وقد تكون بحجم حبة الرمل أو أكبر قليلًا.

هذه الحصوات ليست خطيرة في معظم الحالات، لكنها قد تسبب رائحة فم كريهة مزمنة، شعور بالانزعاج، صعوبة في البلع، أو التهيج الخفيف في الحلق.

2. لماذا تكون رائحتها كريهة؟

الرائحة الكريهة للحصوات ترجع إلى البكتيريا التي تتحلل داخل الحصوات. هذه البكتيريا تنتج مركبات كبريتية تطلق رائحة كريهة تشبه رائحة البيض الفاسد أو الطعام المتعفن.

أيضًا، تراكم بقايا الطعام وخلايا الجلد الميتة يزيد من نمو البكتيريا، مما يزيد من شدة الرائحة.

3. كيف تتكون الحصوات؟

الحصوات تتكون عادة بسبب:

تراكم بقايا الطعام والمخاط في شقوق اللوزتين.

قلة نظافة الفم أو إهمال غسل الأسنان واللسان.

جفاف الفم الناتج عن شرب قليل من الماء أو النوم مع فتح الفم.

عدوى سابقة في اللوزتين تؤدي لتشكيل تجاويف صغيرة تحبس البكتيريا.

أحيانًا تكون نتيجة زيادة نمو البكتيريا الطبيعية للفم والفم البكتيري.

4. علاجها طبيعياً

هناك عدة طرق طبيعية لتقليل الحصوات أو التخلص منها:

المضمضة بالماء المالح الدافئ: تساعد على تفكيك الحصوات الصغيرة وقتل بعض البكتيريا.

تنظيف اللسان والفم جيدًا يوميًا: استخدام فرشاة لسان أو مكشطة لسان لإزالة البكتيريا وبقايا الطعام.

شرب الماء بكثرة: يساعد على ترطيب الفم ومنع تراكم المخاط.

استخدام غسول فم طبيعي مضاد للبكتيريا: مثل الغسولات التي تحتوي على زيت شجرة الشاي أو الكلورهيكسيدين حسب نصيحة الطبيب.

الضغط اللطيف على اللوزتين: باستخدام قطعة قطن أو خيط أسنان مبلل لإخراج الحصوات الصغيرة، لكن بحذر شديد لتجنب إصابة اللوزتين.

ملاحظة: في حالات الحصوات الكبيرة أو المتكررة، قد ينصح الطبيب بطرق أكثر احترافية مثل إزالة اللوزتين أو تنظيفها بالليزر.

5. هل تدل على مشكلة صحية؟

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

في معظم الحالات، الحصوات ليست خطيرة، لكنها قد تشير إلى:

ضعف نظافة الفم أو تراكم البلاك.

التهابات متكررة في اللوزتين أو الحلق.

جفاف الفم المزمن أو مشاكل في النوم مع فتح الفم شخير.

إذا صاحب الحصوات أعراض شديدة مثل الألم المستمر، تورم اللوزتين، صعوبة في البلع، أو حمى، يجب مراجعة الطبيب فورًا للتأكد من عدم وجود عدوى أو مشكلة صحية أخرى.