قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة 7 دول .. منتخب مصر لسلة الكراسي المتحركة يستعد للبطولة العربية بالكويت
استقرار في أسعار الذهب وإقبال كبير على شراء السبائك
كريستيانو رونالدو وبرشلونة.. صفقة لم تكتب وكادت تغير تاريخ كرة القدم
الأوقاف تخصص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة للعاملين وتخصص رابطا للتسجيل
بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد
دعم هولندي بـ65 مليون جنيه لمستشفى شفا الأطفال الجامعي بسوهاج | صور
موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة في الكونفدرالية
الدفاع الروسية: تحرير بلدتين في زابوروجيه وخارجوف والقضاء على 2650 جنديا أوكرانيا
الحكومة تعتزم بناء قاعدة صناعية كبرى للسيارات في مصر باستثمارات عالمية
منع الأطفال .. أزمة في بطولة الجمهورية للجمباز تحت 6 سنوات
ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
أسماء عبد الحفيظ

هل لاحظت يومًا وجود نقاط بيضاء صغيرة في فمك، خصوصًا على اللوزتين أو مؤخرة الحلق، وغالبًا يكون معها رائحة كريهة؟

هذه الظاهرة شائعة نسبيًا ويطلق عليها الأطباء اسم حصوات اللوزتين أو Tonsil Stones، وهي غالبًا غير ضارة لكنها قد تكون مزعجة جدًا وتشعرك بالحرج عند الكلام أو الابتسامة.

قال الدكتور عمر  زعرب أخصائي طب الأسنان فى إنجلترا من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن أسباب تكوّن هذه الحصوات، سبب رائحتها الكريهة، وكيفية علاجها بطرق طبيعية، وهل تشير إلى مشكلة صحية تحتاج متابعة أم لا.

1. ما هي الحصوات البيضاء الصغيرة في الفم؟

الحصوات البيضاء الصغيرة هي تراكمات صلبة من المخاط، خلايا ميتة، بقايا طعام، والبكتيريا التي تعلق في تجاويف اللوزتين. تظهر عادة على شكل نقاط بيضاء أو صفراء صغيرة وقد تكون بحجم حبة الرمل أو أكبر قليلًا.

هذه الحصوات ليست خطيرة في معظم الحالات، لكنها قد تسبب رائحة فم كريهة مزمنة، شعور بالانزعاج، صعوبة في البلع، أو التهيج الخفيف في الحلق.

2. لماذا تكون رائحتها كريهة؟

الرائحة الكريهة للحصوات ترجع إلى البكتيريا التي تتحلل داخل الحصوات. هذه البكتيريا تنتج مركبات كبريتية تطلق رائحة كريهة تشبه رائحة البيض الفاسد أو الطعام المتعفن.
أيضًا، تراكم بقايا الطعام وخلايا الجلد الميتة يزيد من نمو البكتيريا، مما يزيد من شدة الرائحة.

3. كيف تتكون الحصوات؟

الحصوات تتكون عادة بسبب:

تراكم بقايا الطعام والمخاط في شقوق اللوزتين.

قلة نظافة الفم أو إهمال غسل الأسنان واللسان.

جفاف الفم الناتج عن شرب قليل من الماء أو النوم مع فتح الفم.

عدوى سابقة في اللوزتين تؤدي لتشكيل تجاويف صغيرة تحبس البكتيريا.

أحيانًا تكون نتيجة زيادة نمو البكتيريا الطبيعية للفم والفم البكتيري.

4. علاجها طبيعياً

هناك عدة طرق طبيعية لتقليل الحصوات أو التخلص منها:

المضمضة بالماء المالح الدافئ: تساعد على تفكيك الحصوات الصغيرة وقتل بعض البكتيريا.

تنظيف اللسان والفم جيدًا يوميًا: استخدام فرشاة لسان أو مكشطة لسان لإزالة البكتيريا وبقايا الطعام.

شرب الماء بكثرة: يساعد على ترطيب الفم ومنع تراكم المخاط.

استخدام غسول فم طبيعي مضاد للبكتيريا: مثل الغسولات التي تحتوي على زيت شجرة الشاي أو الكلورهيكسيدين حسب نصيحة الطبيب.

الضغط اللطيف على اللوزتين: باستخدام قطعة قطن أو خيط أسنان مبلل لإخراج الحصوات الصغيرة، لكن بحذر شديد لتجنب إصابة اللوزتين.

ملاحظة: في حالات الحصوات الكبيرة أو المتكررة، قد ينصح الطبيب بطرق أكثر احترافية مثل إزالة اللوزتين أو تنظيفها بالليزر.

5. هل تدل على مشكلة صحية؟

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة! 

في معظم الحالات، الحصوات ليست خطيرة، لكنها قد تشير إلى:

  • ضعف نظافة الفم أو تراكم البلاك.
  • التهابات متكررة في اللوزتين أو الحلق.
  • جفاف الفم المزمن أو مشاكل في النوم مع فتح الفم شخير.

إذا صاحب الحصوات أعراض شديدة مثل الألم المستمر، تورم اللوزتين، صعوبة في البلع، أو حمى، يجب مراجعة الطبيب فورًا للتأكد من عدم وجود عدوى أو مشكلة صحية أخرى.

رائحة كريهة فمك الحصوات البيضاء الحصوات البيضاء الصغيرة في الفم اللوزتين مؤخرة الحلق الحلق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

القمر العملاق

القمر العملاق يعود في نوفمبر 2026.. هل ستكون جاهز لمشاهدته؟

ميسي

باريس سان جيرمان والضحية المفضلة.. نجوم برشلونة خطفهم النادي الفرنسي| من هم؟

كنز

من مطرقة ضائعة إلى ثروة إمبراطورية.. قصة كنز قلب حقل بريطاني إلى أسطورة أثرية

بالصور

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

ترامب
ترامب
ترامب

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

بعد التشكك فى جمالها.. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجي تكشف عن أنوثتها

بعد التشكك فى جمالها .. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجى تكشف عن انوثتها
بعد التشكك فى جمالها .. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجى تكشف عن انوثتها
بعد التشكك فى جمالها .. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجى تكشف عن انوثتها

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد