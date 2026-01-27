قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
نيويورك تايمز: حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ستكون جاهزة لضرب إيران خلال يومين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد أجنحة معرض "إيفات السعودية 2026" بالرياض لبحث توطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات العالمية

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات
شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات
آية الجارحي

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة، في فعاليات معرض "إيفات السعودية 2026" (IFAT Saudi Arabia) والمقام بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وذلك في اطار اهتمام الدولة المصرية بتوطين الصناعة وتبادل التكنولوجيا وخاصة المهمات الكهروميكانيكية المستخدمة بمجالات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الاستدامة البيئية والبنية التحتية الذكية.

وتفقد وزير الإسكان أجنحة  معرض "إيفات السعودية 2026" والتى تتضمن أحدث الابتكارات العالمية في تكنولوجيات معالجة مياه الشرب، وتحلية مياه البحر، ونظم إدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير وأنظمة إمدادات المياه وأنظمة الصرف الصحي، مع التركيز على تطبيقات التحول الرقمي والمراقبة الذكية للمرافق .

وتهدف زيارة الوفد المصري برئاسة المهندس  شريف الشربينى وزير الإسكان إلى تعزيز التواصل مع الشركات الدولية الكبرى لبحث فرص توطين الصناعات المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي داخل مصر، بما يقلل من تكلفة المشروعات ويدعم الصناعة المحلية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال استعراض الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية للقطاع الخاص، والاطلاع على النماذج التطبيقية الناجحة التي يمكن نقلها لتطوير منظومة البنية التحتية والمرافق في المحافظات و المدن الجديدة.

ويُعد معرض "إيفات السعودية 2026" (IFAT Saudi Arabia) النسخة السعودية من المعرض التجاري الرائد عالمياً للتقنيات البيئية "إيفات ميونخ(IFAT Munich) "، وهو المنصة الأبرز في حلول إدارة المياه، ومعالجة الصرف الصحي، وإدارة النفايات، وإعادة التدوير، وإدارة الموارد، حيث ينعقد المعرض في مدينة الرياض خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026، كحدث استراتيجي يجمع نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، وصُنّاع القرار، و يضم أكثر من 450 شركة عارضة من مختلف دول العالم تقدم حلولاً مبتكرة وأكثر من 18 الف زائر بمشاركة أكثر من 35 دولة مع وجود 12 جناحا دوليا. 

ويهدف المعرض إلى استعراض أحدث الابتكارات التقنية التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري وتحقيق الاستدامة البيئية.

كما تُعد القمة رفيعة المستوى"summit " الفعالية المركزية والأكثر تأثيراً في معرض "إيفات السعودية 2026"، حيث تمثل منصة استراتيجية تجمع الوزراء وقادة القطاع العام وكبار التنفيذيين العالميين لرسم ملامح الاستدامة في المنطقة. وتتمحور القمة حول ركائز أساسية تشمل صياغة الاستراتيجيات الوطنية للمياه وإدارة النفايات ، وتوفير بيئة خصبة لصناعة القرار عبر الحوار المباشر بين الحكومات والمستثمرين لتمكين المشاريع العملاقة ، بالإضافة إلى تعزيز الريادة الفكرية من خلال استعراض الرؤى حول موازنة النمو الاقتصادي مع حماية الموارد البيئية.

الإسكان المجتمعات العمرانية إيفات السعودية 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

ترشيحاتنا

أيمن محسب، عضو مجلس النواب

برلماني: جائزة التميز الحكومي ترجمة عملية لرؤية الدولة في إصلاح الإدارة وتحفيز النمو الاقتصادي

داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ

برلمانية: الثروة الحيوانية ركيزة استراتيجية للأمن الغذائي ودعم منظومة الطب البيطري ضرورة

سلع

القانون يحظر تضليل المواطنين عند شراء السلع والمنتجات ..تفاصيل

بالصور

باناميرا تسحق تايكان في صراع المبيعات.. وبورش تجهز «قنبلة» في 2028

بورش
بورش
بورش

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم
طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم
طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

نجمة الجماهير.. نادية الجندى تخطف الأنظار بفستان أسود

نادية الجندى
نادية الجندى
نادية الجندى

أعراض فيروس نيباه الجديد.. هل يوجد في مصر؟

فيروس نيباه
فيروس نيباه
فيروس نيباه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد