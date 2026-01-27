الهند توقع أكبر اتفاقية تجارة حرة في تاريخها مع الاتحاد الأوروبي

نجحت الهند في توقيع أكبر اتفاقية تجارة حرة في تاريخها مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب ما أعلن عنه رئيس وزراء الهند ناريندا مودي، اليوم الثلاثاء.

ويأتي الإعلان الهندي تزامنا مع انعقاد القمة السادسة عشرة بين الاتحاد الأوروبي والهند الثلاثاء، ويمثل الاتحاد الأوروبي رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فيما يستضيفهما رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقال رئيس الوزراء الهندي: الهند وقعت اليوم مع الاتحاد الأوروبي أكبر اتفاقية تجارة حرة في تاريخها. و الاتفاق التجاري التاريخي سيسهل وصول المزارعين والشركات الصغيرة الهندية إلى السوق الأوروبية.

وأضاف رئيس الوزراء الهندي: الاتفاق التجاري يعزز الاستثمارات بين الهند والاتحاد الأوروبي ويسهم في بناء شراكات جديدة في مجال الابتكار.

وتابع: الاتفاق التجاري بين الهند والاتحاد الأوروبي يعزز سلاسل الإمداد على الساحة الدولية و الاتفاق بين الهند والاتحاد ليس مجرد اتفاق تجاري بل هو خارطة جديدة للازدهار المشترك

وزاد رئيس الوزراء الهندي: الشراكة بين الهند والاتحاد الأوروبي تعزز الاستقرار في النظام الدولي.

ومن جانبه ؛ قال رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا : نفتح اليوم فصلا جديدا في علاقاتنا مع الهند في مجال التجارة والأمن والروابط بين الشعوب . فالاتفاق التجاري مع الهند يخلق سوقا يضم ملياري شخص.

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي: ننتقل بشراكتنا مع الهند إلى العمل معا من أجل تحقيق فوائد ملموسة لمواطنينا ورسم نظام عالمي مرن يرتكز على الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي .و نعمل مع الهند من أجل الازدهار المشترك وتعزيز التعاون لحماية مواطنينا ومصالحنا المشتركة.

وأكمل رئيس المجلس الأوروبي: الهند والاتحاد الأوروبي يتشاركان مسؤولية حماية القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقمتنا مع الهند تعيد التأكيد على التزامنا ببذل الجهود نحو سلام عادل ودائم في أوكرانيا يحترم سيادتها وسلامة أراضيها .والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والهند سيساهم في رسم نظام عالمي متوازن شامل.

بينما أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاينقائلة : وصلنا إلى أفضل اتفاق مع الهند وسيخلق سوقا تضم ملياري شخص .و الاتفاق التجاري مع الهند يمثل رسالة قوية مفادها أن التعاون أفضل استجابة لمواجهة التحديات العالمية

وأردفت رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتفاق التجاري بين الهند والاتحاد الأوروبي يعزز التكامل في سلاسل الإمداد ويضاعف قدراتنا المشتركة الإنتاجية

كما صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتفاق التجاري مع الهند سيخفض الرسوم الجمركية بنحو 4 مليارات يورو ويخلق فرص عمل جديدة لملايين العمال

وختمت رئيسة المفوضية الأوروبية : الاتفاق بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم يضمن الأمن لشعوبنا في وقت تستخدم التجارة كسلاح.

وبحسب ماصرح به مجلس الاتحاد الأوروبي في وقت سابق ، فإن التجارة والأمن والدفاع والتحول النظيف والتعاون بين الشعوب كانت ضمن أجندة المناقشات، حيث تُعد الهند شريكاً حاسماً للاتحاد الأوروبي، ويتشاركان القدرة والمسؤولية لحماية النظام الدولي القائم على القواعد.