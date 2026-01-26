قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ما هو فيروس نيباه؟.. الهند تكافح لمنع انتشار الفيروس المميت

قسم الخارجي

تتحرك الهند بسرعة لاحتواء تفشي فيروس نيباه في ولاية البنغال الغربية الشرقية بعد تأكيد خمس حالات إصابة، من بينها أطباء وممرضات.

تفشي فيروس نيباه في الهند

ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، طُلب من نحو 100 شخص عزل أنفسهم منزليًا، ويتلقى المرضى المصابون العلاج في مستشفيات داخل العاصمة كلكتا ومحيطها، وحالة أحد المرضى حرجة.

كيف ينتقل فيروس نيباه ؟

نيباه فيروس فتاك لا يوجد له لقاح أو علاج، وتصنفه منظمة الصحة العالمية ضمن مسببات الأمراض عالية الخطورة. ويقول الخبراء إن الإصابات البشرية نادرة، وعادةً ما تحدث عندما ينتقل الفيروس من الخفافيش، غالبًا عبر الفاكهة الملوثة.

ما هي أعراض فيروس نيباه ؟

تبدأ عدوى فيروس نيباه في أغلب الأحيان بأعراض غير محددة، مما يجعل الكشف المبكر صعبًا.

بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC)، يُعتقد عمومًا أن فترة حضانة فيروس نيباه تتراوح بين أربعة أيام و21 يومًا، مع العلم أنه تم الإبلاغ عن فترات أطول بين التعرض للفيروس وظهور الأعراض في حالات نادرة خلال تفشيات سابقة.

عادةً ما يُصاب المرضى بمرض مفاجئ يشبه أعراض الإنفلونزا، ويتسم بالحمى والصداع وآلام العضلات والإرهاق. 

في بعض الحالات، تظهر أعراض تنفسية مثل السعال وضيق التنفس أو الالتهاب الرئوي، على الرغم من أن توقيت هذه الأعراض وشدتها قد يختلفان اختلافًا كبيرًا.

أخطر مضاعفات عدوى نيباه وأكثرها تميزًا هو التهاب الدماغ. تظهر الأعراض العصبية، بما في ذلك التشوش الذهني وتغير مستوى الوعي والنوبات أو الغيبوبة، عادةً بعد عدة أيام إلى أسابيع من بدء ظهور الأعراض.

ما مدى خطورة فيروس نيباه؟

يرتبط فيروس نيباه بمعدل وفيات مرتفع، حيث تتراوح نسبة الوفيات المُبلغ عنها بين 40 و75%، وذلك بحسب نوع التفشي والسلالة الفيروسية.

قد يُعاني الناجون من آثار عصبية طويلة الأمد، مثل نوبات متكررة أو تغيرات في الشخصية، وفقًا لتحديث وكالة الأمن الصحي البريطانية.

في حالات نادرة، سُجِّلَت حالات عودة التهاب الدماغ بعد أشهر أو حتى سنوات من الإصابة الأولية، إما بسبب انتكاس المرض أو إعادة تنشيط الفيروس.

كيف ينتشر فيروس نيباه؟

فيروس نيباه هو عامل مُمرض حيواني المنشأ، ينتقل من الحيوانات إلى البشر ومن شخص لآخر، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

الناقل الطبيعي الرئيسي هو خفافيش الفاكهة (من جنس Pteropus)؛ يُمكن أن يُصاب البشر بالعدوى من خلال الاتصال المباشر بالخفافيش المصابة أو غيرها من الحيوانات، أو عن طريق تناول طعام ملوث بلعاب الخفافيش أو بولها أو برازها.

كما سُجِّلَ انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، لا سيما من خلال الاتصال المباشر بسوائل جسم شخص مصاب.

أين اكتشف فيروس نيباه لأول مرة؟

تم التعرف على فيروس نيباه (NiV) لأول مرة عام ١٩٩٩ بعد تفشي التهاب الدماغ وأمراض الجهاز التنفسي بين مربي الخنازير وغيرهم ممن كانوا على اتصال مباشر بالخنازير المصابة في ماليزيا وسنغافورة. وقد أدت هذه الحادثة إلى الاعتراف بفيروس نيباه كعامل ممرض حيواني المنشأ خطير قادر على الانتقال من الحيوانات إلى البشر.

ومنذ ذلك الحين، سُجلت حالات تفشٍ متكررة في جنوب آسيا فقد أبلغت أجزاء من شمال شرق الهند وعدة مناطق في بنجلاديش عن حالات إصابة، حيث تشهد بنجلاديش حالات تفشٍ كل عام تقريبًا منذ عام 2001.

وفي جنوب الهند، أبلغت ولاية كيرالا عن أول تفشٍ لفيروس نيباه عام 2018، تلاه حالات متفرقة في السنوات اللاحقة.

وخارج جنوب آسيا، تم الإبلاغ عن إصابات أيضًا في الفلبين، وتشير التحقيقات إلى أنها ناجمة عن فيروس نيباه أو سلالة قريبة منه تشبهه.

وقد حددت الدراسات العلمية خفافيش الفاكهة باعتبارها الخزان الطبيعي للفيروس. تم عزل فيروس نيباه من بول الخفافيش في ماليزيا، كما تم الكشف عن الأجسام المضادة له في 23 نوعًا على الأقل من الخفافيش في أنحاء آسيا، بالإضافة إلى أجزاء من أفريقيا، بما في ذلك غانا ومدغشقر.

وعلى الرغم من هذا الخزان الحيواني الواسع، فقد اقتصرت حالات التفشي المؤكدة بين البشر حتى الآن على جنوب وجنوب شرق آسيا، وعادةً ما تحدث في المناطق الريفية أو شبه الريفية حيث يزداد احتمال التلامس بين البشر والخفافيش والحيوانات الأليفة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وأضافت المنظمة: "كما تم الإبلاغ عن انتقال فيروس نيباه من إنسان إلى آخر بين أفراد عائلات ومقدمي الرعاية للمرضى المصابين".

ما هو علاج فيروس نيباه ؟

لا يوجد حاليًا علاج فعال وموجه لعدوى فيروس نيباه، ولا يوجد لقاح معتمد للوقاية منه.

وتظل رعاية المرضى داعمة في معظمها، مع التركيز على إدارة الأعراض والمضاعفات عند ظهورها.

فيروس نيباه انتشار الفيروس المميت الهند منظمة الصحة العالمية أعراض الإنفلونزا

