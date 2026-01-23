قتلى في قصف روسي على دونيتسك وزيلنسكي يتحدث عن ضمانات أمنية ودفاع جوي جديد

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم، مقتل أربعة أشخاص في قصف روسي استهدف مواقع تسيطر عليها القوات الأوكرانية في مقاطعة دونيتسك، في حين أفادت سلطات خيرسون بسقوط قتيل وعدد من المصابين جراء قصف روسي طال المقاطعة.

وقالت سلطات دونيتسك إن القصف الروسي تجدد على مناطق خاضعة لسيطرة كييف، ما أسفر أيضًا عن وقوع عدد من المصابين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار المادية.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن بلاده تنتظر من الرئيس الأمريكي تحديد المكان والزمان لتوقيع اتفاق الضمانات الأمنية بين كييف وواشنطن، في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين لمواجهة التصعيد العسكري الروسي.

دعم دفاعي جديد

وأشار زيلنسكي إلى أن أوكرانيا ستتسلم حزمة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي، بهدف التصدي للهجمات الروسية التي وصفها بـ”المتصاعدة”، في وقت تكثف فيه موسكو ضرباتها الجوية والصاروخية على مناطق عدة داخل الأراضي الأوكرانية.

الدونباس في صلب المحادثات

وأوضح الرئيس الأوكراني أن إقليم الدونباس يمثل قضية محورية في المحادثات الجارية مع كل من الولايات المتحدة وروسيا، مشيرًا إلى أن كل طرف سيعرض موقفه من مستقبل الإقليم خلال تلك المحادثات.

مستقبل ما بعد الحرب

وفيما يتعلق بالمرحلة اللاحقة للحرب، قال زيلنسكي إن حزمة الازدهار لما بعد الحرب لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل، لكنه أعرب عن تفاؤله بمستقبلها، مؤكدًا أن الآفاق العامة لها “إيجابية”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المعارك على عدة جبهات شرقي وجنوبي أوكرانيا، بالتزامن مع مساعٍ دبلوماسية دولية للتوصل إلى ترتيبات أمنية وسياسية تهدف إلى احتواء التصعيد وإنهاء النزاع المستمر.