بناء الشخصية قبل التعليم.. المدارس المصرية اليابانية تفتح أبوابها لجيل "التوكاتسو" الجديد
وزير الزراعة يبحث مع وفد أردني تعزيز التعاون بمجالات الثروة الحيوانية
وظائف خالية في بنك مصر للخريجين،، شروط سهلة للتقديم
شكاوي من توقف هواتف بعض السائحين خلال زيارتهم لمصر
موعد صلاة الجمعة اليوم 23 يناير 2026
رانيا الجندي تحصل على الدكتوراه بامتياز عن أثر الأزمات الاقتصادية على سوق المال المصري
وزير الخارجية: تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية على رأس أولوياتنا
وزير الخارجية يؤكد على أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
سوريا.. وزارة الداخلية تتسلم سجن الأقطان
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك وقوي صلتك بالله الآن
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

قتلى في قصف روسي على دونيتسك وزيلنسكي يتحدث عن ضمانات أمنية ودفاع جوي جديد

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي
القسم الخارجي

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم، مقتل أربعة أشخاص في قصف روسي استهدف مواقع تسيطر عليها القوات الأوكرانية في مقاطعة دونيتسك، في حين أفادت سلطات خيرسون بسقوط قتيل وعدد من المصابين جراء قصف روسي طال المقاطعة.

وقالت سلطات دونيتسك إن القصف الروسي تجدد على مناطق خاضعة لسيطرة كييف، ما أسفر أيضًا عن وقوع عدد من المصابين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار المادية.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن بلاده تنتظر من الرئيس الأمريكي تحديد المكان والزمان لتوقيع اتفاق الضمانات الأمنية بين كييف وواشنطن، في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين لمواجهة التصعيد العسكري الروسي.

دعم دفاعي جديد

وأشار زيلنسكي إلى أن أوكرانيا ستتسلم حزمة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي، بهدف التصدي للهجمات الروسية التي وصفها بـ”المتصاعدة”، في وقت تكثف فيه موسكو ضرباتها الجوية والصاروخية على مناطق عدة داخل الأراضي الأوكرانية.

الدونباس في صلب المحادثات

وأوضح الرئيس الأوكراني أن إقليم الدونباس يمثل قضية محورية في المحادثات الجارية مع كل من الولايات المتحدة وروسيا، مشيرًا إلى أن كل طرف سيعرض موقفه من مستقبل الإقليم خلال تلك المحادثات.

مستقبل ما بعد الحرب

وفيما يتعلق بالمرحلة اللاحقة للحرب، قال زيلنسكي إن حزمة الازدهار لما بعد الحرب لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل، لكنه أعرب عن تفاؤله بمستقبلها، مؤكدًا أن الآفاق العامة لها “إيجابية”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المعارك على عدة جبهات شرقي وجنوبي أوكرانيا، بالتزامن مع مساعٍ دبلوماسية دولية للتوصل إلى ترتيبات أمنية وسياسية تهدف إلى احتواء التصعيد وإنهاء النزاع المستمر.

زيلينسكي قصف روسي دونتيسك خيرسون أوكرانيا

