شوبير يكشف مفاجأة بشأن موقف الأهلي من أزمة ناشئي بيراميدز

علّق الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، على قرار المحكمة الرياضية الدولية «كاس» بشأن أزمة ناشئي نادي بيراميدز، كاشفًا عن مفاجأة تتعلق بموقف النادي الأهلي من تطورات القضية.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إن المحكمة الرياضية الدولية أصدرت حكمها بعدم قبول الاستئناف المقدم من ناشئي بيراميدز، وأيدت بشكل كامل موقف النادي.



وأوضح أن بعض لاعبي فريق بيراميدز مواليد 2009 كانوا قد تقدموا بشكاوى إلى لجنة شؤون اللاعبين، اعتراضًا على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، ورغبتهم في الانتقال إلى أندية أخرى، من بينها النادي الأهلي، إلا أن لجنة شؤون اللاعبين أكدت صحة موقف نادي بيراميدز.

وأضاف شوبير أن اللاعبين لجأوا بعد ذلك إلى المحكمة الرياضية الدولية، التي أيدت بدورها موقف بيراميدز، مشيرة إلى وجود تحايل على اللوائح والقوانين من جانب مسؤولي شؤون اللاعبين بالفريق.

وكشف نجم الكرة المصرية السابق أن اللاعبين تواصلوا بالفعل مع النادي الأهلي من أجل الانضمام إليه، إلا أن إدارة القلعة الحمراء رفضت السماح لأي لاعب بالتدريب أو التواجد داخل النادي، لحين انتهاء الأزمة وحسم موقفهم بشكل رسمي.

واختتم شوبير تصريحاته مؤكدًا أن مسؤولي نادي بيراميدز شددوا على أنهم التزموا باللوائح القانونية في التعامل مع الأزمة، وهو ما دفع المحكمة الرياضية الدولية إلى تأييد موقفهم ووقف أي إجراءات أخرى في هذا الشأن.