«واشنطن بوست»: ترامب يُخفف من لهجته حول أعمال العنف في مينيابوليس وسط دعوات للمساءلة
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شوبير يكشف مفاجأة بشأن موقف الأهلي من أزمة ناشئي بيراميدز

منار نور

علّق الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، على قرار المحكمة الرياضية الدولية «كاس» بشأن أزمة ناشئي نادي بيراميدز، كاشفًا عن مفاجأة تتعلق بموقف النادي الأهلي من تطورات القضية.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إن المحكمة الرياضية الدولية أصدرت حكمها بعدم قبول الاستئناف المقدم من ناشئي بيراميدز، وأيدت بشكل كامل موقف النادي.


وأوضح أن بعض لاعبي فريق بيراميدز مواليد 2009 كانوا قد تقدموا بشكاوى إلى لجنة شؤون اللاعبين، اعتراضًا على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، ورغبتهم في الانتقال إلى أندية أخرى، من بينها النادي الأهلي، إلا أن لجنة شؤون اللاعبين أكدت صحة موقف نادي بيراميدز.

وأضاف شوبير أن اللاعبين لجأوا بعد ذلك إلى المحكمة الرياضية الدولية، التي أيدت بدورها موقف بيراميدز، مشيرة إلى وجود تحايل على اللوائح والقوانين من جانب مسؤولي شؤون اللاعبين بالفريق.

وكشف نجم الكرة المصرية السابق أن اللاعبين تواصلوا بالفعل مع النادي الأهلي من أجل الانضمام إليه، إلا أن إدارة القلعة الحمراء رفضت السماح لأي لاعب بالتدريب أو التواجد داخل النادي، لحين انتهاء الأزمة وحسم موقفهم بشكل رسمي.

واختتم شوبير تصريحاته مؤكدًا أن مسؤولي نادي بيراميدز شددوا على أنهم التزموا باللوائح القانونية في التعامل مع الأزمة، وهو ما دفع المحكمة الرياضية الدولية إلى تأييد موقفهم ووقف أي إجراءات أخرى في هذا الشأن.

شوبير موقف الاهلي بيراميدز

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

