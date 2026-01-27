قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع نهائيا في أزمة فريق بيراميدز 2009

رباب الهواري

أسدلت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» الستار بشكل نهائي على النزاع القضائي القائم بين مجموعة من لاعبي فريق الناشئين مواليد 2009 ونادي بيراميدز، بعد صدور حكمها النهائي بعدم قبول الاستئناف المقدم من اللاعبين ضد قرار لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم.
 

تأييد موقف بيراميدز قانونيًا

وجاء حكم المحكمة الرياضية الدولية مؤكدًا صحة موقف نادي بيراميدز القانوني، حيث أيّد القرار الصادر سابقًا من لجنة شؤون اللاعبين، والذي قضى بحفظ الشكوى المقدمة من اللاعبين لعدم صحتها. وأثبت الحكم التزام النادي الكامل بلوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، وضرورة احترام القواعد المنظمة للعلاقة التعاقدية بين الأندية واللاعبين.

ادعاءات اللاعبين وموقف النادي

وكان اللاعبون قد زعموا إخلال نادي بيراميدز بالتزاماته التعاقدية تجاههم، مطالبين بحقهم في الانتقال إلى أندية أخرى دون الحصول على موافقة النادي. إلا أن بيراميدز تمسك بموقفه، مؤكدًا عدم توافر أي من الحالات المنصوص عليها في اللوائح والتي تتيح فسخ العقود من طرف واحد، مشددًا على ضرورة الحصول على موافقته المسبقة على أي انتقال.

المحكمة تكشف التحايل على اللوائح

وأكدت المحكمة الرياضية الدولية في حيثيات حكمها وجود تحايل من جانب اللاعبين وأولياء أمورهم على اللوائح والقوانين المعمول بها، لا سيما لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، وهو ما عزز سلامة موقف بيراميدز وأغلق الباب أمام أي محاولات للالتفاف على القواعد المنظمة.

محاولات ضغط خارج الإطار القانوني

وأشار الحكم إلى أن اللاعبين وأولياء أمورهم لجأوا، في ظل ضعف موقفهم القانوني، إلى إثارة الجدل إعلاميًا ورفع دعاوى أمام القضاء المدني، في محاولة للتأثير على استقرار منظومة كرة القدم، إلا أن بيراميدز التزم بالمسار القانوني فقط، معتمدًا على ثقته في سلامة موقفه.

نهاية حاسمة للنزاع

وبهذا الحكم النهائي، أكدت أعلى سلطة قضائية رياضية في العالم أحقية نادي بيراميدز في لاعبيه، منهيةً النزاع بشكل قاطع، ومثبتة أن احترام اللوائح هو الأساس لاستقرار كرة القدم وحماية حقوق جميع الأطراف


 

