باسكال فيري.. بيراميدز يبني فريقًا استعدادا لكأس العالم للأندية 2029

يعتبر اللاعب الجديد، الزامبي الشاب باسكال فيري إضافة جديدة ومزيدا من التنوع في قائمة نادي بيراميدز خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة النادي التي تستهدف بناء فريق قوي قادر على تقديم الصورة اللائقة ببطل قارة أفريقيا في نسخة كأس العالم للأندية 2029 والتي سيشارك فيها نادي بيراميدز بصفته بطل القارة السمراء لعام 2024.

وباسكال فيري الذي يعد لاعبا واعدا ومن أبرز المواهب الشابة في قارة أفريقيا، من مواليد 2005 حيث سيتم قيده تحت السن في قائمة نادي بيراميدز، وجاء التعاقد معه بعد متابعة دقيقة خلال مبارياته مع نادي زيسكو الزامبي، وكذلك من انضمامه لصفوف منتخب زامبيا الأول، خاصة وأن اللاعب كان في القائمة النهائية لمنتخب زامبيا والتي خاضت نهائيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالمغرب.

باسكال اختار بيراميدز رغم امتلاكه لعدة عروض من بينها عرض من نادي أوتريخت الهولندي، وكذلك عروض من 4 أندية مصرية أخرى، خاصة وأنه تمسك باللعب في صفوف بطل أفريقيا، وهو يعد من المواهب الصاعدة بقوة في القارة السمراء في مركز الجناح الأيمن، حيث جاء انضمام فيري لنادي بيراميدز في صفقة انتقال حر، وهو ما يؤكد على خطة النادي والاهتماك بأدق التفاصيل، وضم موهبة شابة في الكرة الأفريقية بدون مقابل.

خطة التعاقد مع باسكال هدفها ضم عناصر شابة لها مستقبل كبير من أجل تجهيزها بدنيا ونفسيا لأن تكون ضمن القوام الأساسي للنادي بداية من الموسم المقبل، وتحضيرا لنسخة كأس العالم للأندية 2029، وهي خطة طموحة وضعها نادي بيراميدز ويسير عليها من أجل الحفاظ على القمة والتحضير للمستقبل.