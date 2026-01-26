قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تأكيدًا لانفراد صدى البلد.. بيراميدز يعلن التعاقد مع موهبة منتخب زامبيا

باسكال فيري
باسكال فيري
حسن العمدة

أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع الموهبة الزامبية الشابة باسكال فيري قادما من نادي زيسكو الزامبي، ليكون ثالث صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجاري.

ويبلغ كريستيان فيري من العمر 20 عاما من مواليد 17 يوليو من عام 2005، ويلعب في مركز الجناح الأيمن وأحد المواهب القادمة بقوة، حيث سبق له التواجد مع منتخبات زامبيا في الأعمار السنية المختلفة، كما لعب مباراة واحدة من المنتخب الزامبي الأول كانت أمام الكونغو الديمقراطية.

وكان صدي البلد قد انفرد يوم السبت الموافق 10-1-2026، بأن فريق بيراميدز أتم اتفاقه مع موهبة زامبيا و زيسكو يونايتد باسكال فيري.. وشدد المصدر على، أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال أيام.

باسكال فيري نادي بيراميدز بيراميدز

اللون الأحمر في الحلوى
في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتناول جوزة الطيب

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

