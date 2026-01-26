تأكيدًا لانفراد صدى البلد.. بيراميدز يعلن التعاقد مع موهبة منتخب زامبيا

أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع الموهبة الزامبية الشابة باسكال فيري قادما من نادي زيسكو الزامبي، ليكون ثالث صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجاري.

ويبلغ كريستيان فيري من العمر 20 عاما من مواليد 17 يوليو من عام 2005، ويلعب في مركز الجناح الأيمن وأحد المواهب القادمة بقوة، حيث سبق له التواجد مع منتخبات زامبيا في الأعمار السنية المختلفة، كما لعب مباراة واحدة من المنتخب الزامبي الأول كانت أمام الكونغو الديمقراطية.

وكان صدي البلد قد انفرد يوم السبت الموافق 10-1-2026، بأن فريق بيراميدز أتم اتفاقه مع موهبة زامبيا و زيسكو يونايتد باسكال فيري.. وشدد المصدر على، أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال أيام.