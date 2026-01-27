قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
نيويورك تايمز: حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ستكون جاهزة لضرب إيران خلال يومين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص

سامح الصريطى
سامح الصريطى
أحمد إبراهيم

كشف ابن شقيقة الفنان سامح الصريطي تفاصيل الحالة الصحية للفنان بعد أن تعرض إلى جلطة دماغية أمس نقل على أثرها للمستشفى. 

وقال ابن شقيقة سامح الصريطي فى تصريحات خاصة لصدى البلد : ان الفنان تعرض امس الى جلطة دماغية وعلى الفور تم نقله الى أقرب مستشفى بالنسبة له وتم إجراء بعض الاجراءات العلاجية بالأمس ومن المقرر ان يكمل الأطباء ما بدأوه بالأمس صباح اليوم. 

وأضاف ابن شقيقة سامح الصريطي: أطالب عشاق الفنان ومحبيه ان يدعو له بالشفاء العلاج وأن يخرج من محنته الحالة بسلام خاصة ان حالته الحالية غير مستقرة. 

سامح الصريطي يتحدث عن الفن

من ناحية أخرى قال الفنان سامح الصريطي، قي تصريحا قبل وعمته الصحية: النجم ليس ممثلًا عاديًا، فهو صاحب خبرة، وفي كثير من الأحيان يقدم إضافات على خشبة المسرح تكون محل ترحيب من المخرج، لكن الفارق يكمن في أن تكون هذه الإضافة داخل إطار الشخصية لا خارجها.

أكد سامح الصريطي، أن الفن ليس مجرد تسلية أو ترفيه ولكن لها أدوار عديدة لكي ترتقي بالإنسان، حيث إن الفن أداة للارتقاء بالنفس والوجدان، مُشددًا على أن مهمته الأساسية هي تقديم سلوك سليم للإنسان وإظهار القيم الرفيعة.

وأضاف “الصريطي”، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن الفن الحقيقي لا يجمل القبيح، بل يخاطب النفس ويعطيها فرصة للارتقاء، موضحًا أن هناك جلسات لتبادل الأفكار بين الفنانين تركز على الفكر الراقي وليس على الشهرة أو التريند الإعلامي.

وأشار إلى أن الفنان يجب أن يكون قادرًا على حمل الفكر في صالح الوطن والمواطن، وأن الموهبة يجب أن تُستخدم في الخير، مستشهدًا بتعاليم والده الذي كان شيخ طريقة وشجع على الفن النافع والمفيد للآخرين، ولابد أن يكون هناك أعمال فنية مميزة ولديه القدرة على تقديم الأعمال المميزة التي تفيد المجتمع ولا تضر.

وتابع الفنان سامح الصريطي: “الفن قوة ناعمة تحرّر العقول وتحتل القلوب، وله دور كبير في تعمير الكون ونشر الأمور الجيدة”.

سامح الصريطي الفنان سامح الصريطي أعمال سامح الصريطي أفلام سامح الصريطي مرض سامح الصريطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

ترشيحاتنا

أيمن محسب، عضو مجلس النواب

برلماني: جائزة التميز الحكومي ترجمة عملية لرؤية الدولة في إصلاح الإدارة وتحفيز النمو الاقتصادي

داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ

برلمانية: الثروة الحيوانية ركيزة استراتيجية للأمن الغذائي ودعم منظومة الطب البيطري ضرورة

سلع

القانون يحظر تضليل المواطنين عند شراء السلع والمنتجات ..تفاصيل

بالصور

باناميرا تسحق تايكان في صراع المبيعات.. وبورش تجهز «قنبلة» في 2028

بورش
بورش
بورش

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم
طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم
طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

نجمة الجماهير.. نادية الجندى تخطف الأنظار بفستان أسود

نادية الجندى
نادية الجندى
نادية الجندى

أعراض فيروس نيباه الجديد.. هل يوجد في مصر؟

فيروس نيباه
فيروس نيباه
فيروس نيباه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد