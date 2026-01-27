جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص

كشف ابن شقيقة الفنان سامح الصريطي تفاصيل الحالة الصحية للفنان بعد أن تعرض إلى جلطة دماغية أمس نقل على أثرها للمستشفى.

وقال ابن شقيقة سامح الصريطي فى تصريحات خاصة لصدى البلد : ان الفنان تعرض امس الى جلطة دماغية وعلى الفور تم نقله الى أقرب مستشفى بالنسبة له وتم إجراء بعض الاجراءات العلاجية بالأمس ومن المقرر ان يكمل الأطباء ما بدأوه بالأمس صباح اليوم.

وأضاف ابن شقيقة سامح الصريطي: أطالب عشاق الفنان ومحبيه ان يدعو له بالشفاء العلاج وأن يخرج من محنته الحالة بسلام خاصة ان حالته الحالية غير مستقرة.

سامح الصريطي يتحدث عن الفن

من ناحية أخرى قال الفنان سامح الصريطي، قي تصريحا قبل وعمته الصحية: النجم ليس ممثلًا عاديًا، فهو صاحب خبرة، وفي كثير من الأحيان يقدم إضافات على خشبة المسرح تكون محل ترحيب من المخرج، لكن الفارق يكمن في أن تكون هذه الإضافة داخل إطار الشخصية لا خارجها.

أكد سامح الصريطي، أن الفن ليس مجرد تسلية أو ترفيه ولكن لها أدوار عديدة لكي ترتقي بالإنسان، حيث إن الفن أداة للارتقاء بالنفس والوجدان، مُشددًا على أن مهمته الأساسية هي تقديم سلوك سليم للإنسان وإظهار القيم الرفيعة.

وأضاف “الصريطي”، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن الفن الحقيقي لا يجمل القبيح، بل يخاطب النفس ويعطيها فرصة للارتقاء، موضحًا أن هناك جلسات لتبادل الأفكار بين الفنانين تركز على الفكر الراقي وليس على الشهرة أو التريند الإعلامي.

وأشار إلى أن الفنان يجب أن يكون قادرًا على حمل الفكر في صالح الوطن والمواطن، وأن الموهبة يجب أن تُستخدم في الخير، مستشهدًا بتعاليم والده الذي كان شيخ طريقة وشجع على الفن النافع والمفيد للآخرين، ولابد أن يكون هناك أعمال فنية مميزة ولديه القدرة على تقديم الأعمال المميزة التي تفيد المجتمع ولا تضر.

وتابع الفنان سامح الصريطي: “الفن قوة ناعمة تحرّر العقول وتحتل القلوب، وله دور كبير في تعمير الكون ونشر الأمور الجيدة”.