وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
نيويورك تايمز: حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ستكون جاهزة لضرب إيران خلال يومين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حي جنوب الغردقة يكثف أعمال ري المسطحات الخضراء للحفاظ على المظهر الحضاري

ابراهيم جادالله

 قام اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة  ، بتكليف قسم هندسة الحدائق والتجميل بالحي بالمتابعة المستمرة لأعمال الري داخل نطاق الحي في مواعيدها المقررة للحفاظ علي المظهر الجمالي بالشارع، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الرؤية البصرية بمدينة الغردقة ، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة.

وقال جبر إن الحملة استهدفت أعمال الري للزروعات والنخيل بالجزيرة الوسطي طريق المطار وأمام مسجد الميناء الكبير بالسقالة شارع الحجاز ، وأن هذه الخطوة وتأتي استجابةً لخطط التجميل الدورية والعمل علي تحسين المظهر الجمالي للمدينة السياحية ، مضيفاً بأن قسم الزراعة يستخدم المياه الرمادية والمياه المعالجة الثنائية والثلاثية الغير صالحة للشرب والاستخدام الآدمي في أعمال الري .

وأضاف رئيس الحي بأن هذه الأعمال تأتي ضمن جدول زمني يشمل كافة الشوارع والميادين الرئيسية، مشدداً على استمرار المتابعة الدورية لأعمال الري في مواعيدها .

