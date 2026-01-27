حي جنوب الغردقة يكثف أعمال ري المسطحات الخضراء للحفاظ على المظهر الحضاري

قام اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة ، بتكليف قسم هندسة الحدائق والتجميل بالحي بالمتابعة المستمرة لأعمال الري داخل نطاق الحي في مواعيدها المقررة للحفاظ علي المظهر الجمالي بالشارع، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الرؤية البصرية بمدينة الغردقة ، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة.

وقال جبر إن الحملة استهدفت أعمال الري للزروعات والنخيل بالجزيرة الوسطي طريق المطار وأمام مسجد الميناء الكبير بالسقالة شارع الحجاز ، وأن هذه الخطوة وتأتي استجابةً لخطط التجميل الدورية والعمل علي تحسين المظهر الجمالي للمدينة السياحية ، مضيفاً بأن قسم الزراعة يستخدم المياه الرمادية والمياه المعالجة الثنائية والثلاثية الغير صالحة للشرب والاستخدام الآدمي في أعمال الري .

وأضاف رئيس الحي بأن هذه الأعمال تأتي ضمن جدول زمني يشمل كافة الشوارع والميادين الرئيسية، مشدداً على استمرار المتابعة الدورية لأعمال الري في مواعيدها .