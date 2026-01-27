هانيا الحمامى تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026

واصلت هانيا الحمامى، المصنفة الاولى عالميًا ولاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في بطولة سبروت للأبطال 2026، بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في الدور ربع النهائي على منافستها، المصنفة ساتومي واتانابي السابعه عالميًا، بنتيجة 3-0، بواقع نقاط

6-11، 7-11، 8-11 في مباراة استغرقت 36دقيقة.

بهذا الفوز، تتأهل هانيا الحمامى إلى المباراة نصف النهائية للبطولة، حيث من المقرر أن تواجه نور الشربينى، المصنفة الخامسه عالميًا، في لقاء حاسم يوم 28 يناير، الذي تسعى من خلاله إلى التتويج باللقب ومواصلة نجاحاتها على الساحة الدولية.

جدير بالذكر أن بطولة سبروت للأبطال 2026، المقدَّمة من كراود ستريت تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، حيث تُقام في نيويورك سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 478،000دولار أمريكي، بواقع

239،000دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA Platinumالمعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.

يذكر أن أندية وادى دجلة، نجحت منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 10 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط والمنيا، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز، ويقدم النادي 20 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة القدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة.