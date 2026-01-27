قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يونيفيل تحذر من تهديد الهدوء في جنوب لبنان بعد تسجيل آلاف الانتهاكات للقرار 1701
هانيا الحمامى تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026
محكوم عليها بالحبس .. الداخلية تكشف حقيقة إحتجاز فنانة داخل وحدة مرور
مفتي الجمهورية ينعى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق
طنط غيرانة مني | وفاء صادق تكشف موقفا صادمًا لـ سميرة أحمد في مسلسل شهير
تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة وتدهور الرؤية.. وتوجيهات لمرضى الحساسية بارتداء الكمامات
وول ستريت جورنال: كبار شركاء أمريكا التجاريون يوجهون أنظارهم الآن نحو الصين
تبسمك صدقة.. خالد الجندي: الإسلام قد يجعل ملامح وجه الإنسان سببا لدخول الجنة
أسعار الذهب اليوم في مصر .. شوف عيار 21 وصل كام
انطلاق مباراة الأهلي ودجلة بالدوري المصري
وزير التعليم ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي يستعرضان جهود إصلاح المنظومة التعليمية
غدا.. بوتين يبحث مع الشرع الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية
رياضة

الصيد 2018 يواصل تدريباته للمشاركة في المسابقات الدولية

الصيد
الصيد
ياسمين تيسير

يواصل فريق كرة اليد مواليد سنة ٢٠١٨ بنادي الصيد، التدريب والتأهيل استعدادا للمشاركة في بطولة الجمهورية الصيف المقبل ، وذلك في إطار الاستعداد الكامل وفقا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة وإدارة النادي وتماشيا مع توجيهات القيادة السياسية في الاهتمام بالنشئ من أجل اخراج جيل قادر علي المنافسة اقليما ودوليا .

وقال المدرب محمد كالوشا، مدرب فريق مواليد سنة ٢٠١٨ لكرة اليد للفتيات بنادي الصيد، إن التدريبات تجرى على قدم وساق استعدادا للمشاركة، لافتا إلى أن فريق الفتيات استطاع خلال الفترة الماضية في تجهيز أعضاءه من اجل المنافسة بقوة في مختلف الرياضيّات اقليما ودوليا ومحليا.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صحبي وزير الشباب والرياضة ، والمهندس عبدالله غراب رئيس النادي و الكابتن الدكتور كريم علي مساعد مدير النشاط و الكابتن شريف الشامي رئيس الجهاز .

والجدير بالذكر ان فريق كرة اليد يتكون من هاجر محمد قرمز  و ليلي شادي محمد و أمينة مصطفي وزينة خالد اشرف دغيم  وندى محمود عمر وزينة عمرو لينا محمد صلاح  وسدره محمد الدالي وليلى أحمد رمضان راضي وليان هاشم حسين و يمني عبدالرحمن محمد سمير.

الصيد نادي الصيد الكرة كرة اليد

