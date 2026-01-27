الصيد 2018 يواصل تدريباته للمشاركة في المسابقات الدولية

يواصل فريق كرة اليد مواليد سنة ٢٠١٨ بنادي الصيد، التدريب والتأهيل استعدادا للمشاركة في بطولة الجمهورية الصيف المقبل ، وذلك في إطار الاستعداد الكامل وفقا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة وإدارة النادي وتماشيا مع توجيهات القيادة السياسية في الاهتمام بالنشئ من أجل اخراج جيل قادر علي المنافسة اقليما ودوليا .

وقال المدرب محمد كالوشا، مدرب فريق مواليد سنة ٢٠١٨ لكرة اليد للفتيات بنادي الصيد، إن التدريبات تجرى على قدم وساق استعدادا للمشاركة، لافتا إلى أن فريق الفتيات استطاع خلال الفترة الماضية في تجهيز أعضاءه من اجل المنافسة بقوة في مختلف الرياضيّات اقليما ودوليا ومحليا.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صحبي وزير الشباب والرياضة ، والمهندس عبدالله غراب رئيس النادي و الكابتن الدكتور كريم علي مساعد مدير النشاط و الكابتن شريف الشامي رئيس الجهاز .

والجدير بالذكر ان فريق كرة اليد يتكون من هاجر محمد قرمز و ليلي شادي محمد و أمينة مصطفي وزينة خالد اشرف دغيم وندى محمود عمر وزينة عمرو لينا محمد صلاح وسدره محمد الدالي وليلى أحمد رمضان راضي وليان هاشم حسين و يمني عبدالرحمن محمد سمير.