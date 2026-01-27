لأول مرة في مصر.. دهب تستضيف منافسات ريد بُل وادي أسنت لتسلق الجبال

تنطلق يوم الجمعة المقبل منافسات ريد بُل وادي أسنت في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وتحديدًا في وادي جنى، في حدث رياضي استثنائي يُقام للمرة الأولى في مصر.

وتستضيف دهب هذا الحدث العالمي لأول مرة، في خطوة تعكس مكانتها المتنامية كوجهة مميزة لرياضات المغامرة والسياحة الرياضية، ويشهد الحدث مشاركة 50 لاعبًا ولاعبة من محترفي وهواة رياضة تسلق الجبال، يتنافسون وسط الطبيعة الجبلية الفريدة التي تشتهر بها المنطقة.

ويُعد إيفنت ريد بُل وادي أسنت واحدًا من أبرز فعاليات تسلق الجبال، حيث يجمع بين التحدي البدني والمهارة الفنية، في أجواء مليئة بالإثارة والمغامرة، ويقام في مواقع طبيعية مفتوحة تضيف بُعدًا استثنائيًا للتجربة.

ومن المتوقع أن يسهم الحدث في تنشيط الحركة السياحية في دهب، وتسليط الضوء على إمكانيات مصر في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالرياضات الجبلية والمغامرات.