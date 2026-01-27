شوبير يكشف كواليس مباراة الأهلي ووادي دجلة بالدوري الممتاز

علق الإعلامي أحمد شوبير على قائمة فريق الأهلي لمواجهة وادي دجلة ضمن الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة ياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام وياسين مرعي وأحمد عيد ومحمد هاني ومروان عطية وإمام عاشور ومحمد علي بن رمضان وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد شكري وأليو ديانج وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومروان عثمان وجراديشار.

وختم شوبير بأن يوسف بلعمري لم يصب، لكن الجهاز الفني فضل منحه فترة للاندماج مع الفريق، نافياً ما تردد عن إعارة مهاجم الأهلي محمد شريف للاتحاد السكندري. كما أكد أن اللاعب عمرو الجزار تعاقد مع الأهلي وكان يعاني من إصابة بسيطة تعافى تمامًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة على استاد السلام، في مباراة تنطلق تمام الساعة الخامسة مساء، ضمن منافسات الدوري الممتاز.