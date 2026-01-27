عودة النجوم.. توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة وادي دجلة بالدوري الممتاز

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا لمباراة وادي دجلة، المقرر لها الخامسة مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.



خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.



خط الهجوم: مروان عثمان.



ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وجراديشار ومحمد شكري وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وأحمد عيد وطاهر محمد طاهر.