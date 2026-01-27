نور الشربيني تنشر فيديو عن آثار العاصفة الثلجية بنيويورك

نشرت نور الشربيني بطلة العالم للاسكواش فيديو عبر ستوري إنستجرام، للكشف عن آثار العاصفة الثلجية التي ضربت الولايت المتحدة الأمريكية

وتستضيف نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بطولة الابطال للاسكواش خلال الفترة بين 22 إلى 30 يناير الجارى بقيمة جوائز مالية تصل إلى 239 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في منافسات اليوم الأول من ربع النهائي كالتالي

فوز كريم عبد الجواد على الإنجليزي جونا براينت بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 8-11, 12-10, 11-6.

فوز نور الشربيني على الإنجليزية جاسمين هوتون بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-2, 11-5, 11-5.