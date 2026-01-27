عبدالحفيظ ومرتجي يساندان الأهلي أمام وادي دجلة

حرص سيد عبدالحفيظ وخالد مرتجي ثنائي مجلس إدارة النادي الاهلي علي مساندة المارد الاحمر أمام وادي دجلة في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا في الجولة الـ 16 ،ضمن منافسات الدوري المصري.

تشكيل الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج- إمام عاشور

الهجوم: أحمد سيد زيزو - تريزيجيه - مروان عثمان.

ويجلس علي دكة البدلاء :

مصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وجراديشار ومحمد شكري وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وأحمد عيد وطاهر محمد.