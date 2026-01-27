إعلامي زملكاوي يحي ذكرى محمد صبري.. شاهد

أحيا الإعلامي مينا ماهر ذكري رحيل محمد صبري نجم الزمالك السابق.

محمد صبري

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"وحشتنا يا صبرى".

وتحدث هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، عن الكونت الراحل محمد صبري.

هيثم فاروق يتحدث عن الكونت

وقال هيثم فاروق في تصريحات إذاعيه : “محمد صبري من أفضل اللاعبين في تاريخ مصر و أفريقيا ولولا الظروف كان هيتقدر اكتر جماهيرا و إعلاميًا، الله يرحمه ويصبر اهله و يصبر كل جماهير و مسؤولين الزمالك، لو جمعنا أفضل عشر أهداف في مباريات الزمالك والاهلي هنلاقي صبري متصدر القائمة دي، لاعب كان مؤثر و بييجي على نفسه كتير عشان الزمالك و يستحق التكريم هو و أولاده”.

وأشاد أيمن يونس لاعب الزمالك السابق بتكريم الراحل محمد صبري قبل لقاء وزيسكو الزامبي .

وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي اكس :" لا نجد الكلمات التي تصف عظمه و جمال و وفاء جماهير الزمالك ..بجد ربنا يخليكوا لينا..انتوا السند الحديدي الذي لا يلين و لا يمل و لا يتوقف عن مسانده الزمالك و نجومه في كل وقت..

وتوجه النجوم القدامى إلى الجماهير قبل انطلاق المباراة وهم يرتدون قمصانًا سوداء تحمل صورة محمد صبري، في لفتة إنسانية تعكس تقديرهم الكبير لما قدمه الراحل للنادي عبر مسيرته الحافلة.