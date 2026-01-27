الزمالك يحصل على 450 مليون جنيه لسداد ديون أرض النادي القديمة

حصل نادي الزمالك على ما يقرب من 450 مليون جنيه من إحدى الشركات العقارية الكبرى، وذلك في إطار تسوية ديون أرض الزمالك القديمة، مقابل إشراك الشركة في المنطقة الاستثمارية بالأرض الجديدة للنادي.

وجاءت هذه الخطوة ضمن خطة مجلس إدارة نادي الزمالك لتخفيف الأعباء المالية المتراكمة، وإنهاء الملفات الشائكة المرتبطة بديون الأراضي، بما يسهم في استقرار الأوضاع المالية للنادي خلال المرحلة المقبلة.

وتضمن الاتفاق حصول الشركة العقارية على نسبة من المشروعات الاستثمارية المزمع تنفيذها على أرض الزمالك الجديدة، في مقابل ضخ المبلغ المالي المتفق عليه، والذي سيتم توجيهه لسداد الالتزامات الخاصة بالأرض القديمة، وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

ويُعد هذا التحرك خطوة مهمة في ملف الاستثمار داخل نادي الزمالك، حيث يسعى المجلس إلى تعظيم الاستفادة من أصول النادي، وخلق موارد مالية مستدامة تدعم الفرق الرياضية وتساعد على تنفيذ خطط التطوير المستقبلية.

ومن المنتظر أن ينعكس هذا الاتفاق إيجابيا على الوضع المالي للزمالك، خاصة في ظل الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الديون، وفتح آفاق جديدة للاستثمار داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

