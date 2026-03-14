الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملات مكثفة لمديرية التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسواق والمخابز بمركزي الإسماعيلية والقنطرة شرق

الإسماعيلية انجي هيبة

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية حملات تموينية مكثفة على بمركزي الإسماعيلية والقنطرة شرق، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين، لمتابعة مختلف الأنشطة التموينية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات التموينية؛ لضبط ومراقبة الأسواق والمخابز وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار سامح شبل، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إلى أنه تم تنفيذ حملة بمركز ومدينة الإسماعيلية، تم خلالها المرور على عدد من المحال التجارية والعامة، وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٦ مخالفة تموينية، جاءت كالتالي:

٥ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و١٢ محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و٥ محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضرين لعدم كتابة اسم المحل باللغة العربية، ومحضر عرض لحوم مكشوفة، ومحضر عدم تنفيذ تعليمات لأمين عهدة مستودع بوتاجاز، ومحضر مخالفة خط السير لأحد موزعي البوتاجاز.

وعلى جانب آخر، قامت إدارة تموين القنطرة شرق بالمرور على مستودعات البوتاجاز لمتابعة عمليات التوزيع، بالإضافة إلى التفتيش على محطات الوقود والأنشطة التموينية المختلفة.

وأسفر المرور عن تحرير ١٤ مخالفة تموينية، تضمنت: محضر ضبط مستودع بوتاجاز متوقف عن ممارسة النشاط، ومحضرين عدم ممارسة نشاط لبدال تمويني، ومحضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر عدم وجود سجل زيارات، و٤ محاضر عدم وجود لوحة مواعيد التشغيل، ومحضرين عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين عدم وجود شهادة صحية.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية
رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠
رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢
رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨
وزارة التموين والتجارة الداخلية 
#البوابة_الإلكترونية_لمحافظة_الإسماعيلية 
http://www.ismailia.gov.eg/Pages/default.aspx

