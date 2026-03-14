إصلاح أعطال الكابلات المتضررة نتيجة تساقط الأمطار بسانت كاترين

قاد مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، حملة رصد التلفيات والأضرار التي تعرضت لها بعض المناطق بالمدينة نتيجة لتساقط أمطار متوسطة الحدة على كافة أنحاء المدينة صباح اليوم السبت.

وقال رئيس المدينة، إنه جرى رصد تلف في بعض شبكات الكهرباء، وجرى تكليف شركة الكهرباء بإصلاح أعطال الكابلات التي تضررت نتيجة لتساقط الأمطار، وتغطية المناطق المكشوفة منها حفاظًا على أرواح الأطفال وأمن واستقرار المواطنين والسائحين.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن الأمطار وشدة الرياح تسببت في سقوط بعض الأسلاك الكهربائية ببعض المناطق، وجرى فصل التيار الكهربائي بها حفاظا على الأهالي، حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأكد أن شركة الكهرباء دفعت بفريق من الفنيين الذين تمكنوا من إصلاح خطوط الكهرباء التالفة، وتجفيف المكونات ثم فحص الكابلات وتبديل التالف منها، لافتًا إلى أن الأجواء بالمدينة مستقرة، والطرق تعمل بشكل طبيعي.

وناشد رئيس المدينة المواطنين بعدم الاقتراب من الأسلاك الملقاة، والاتصال فوراً بالطوارئ (للإبلاغ عن الأعطال لسرعة تشخيص الشبكة وإصلاحها بواسطة فنيين مختصين.

وأشار إلى أنه جرى الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية، لفتح طريق مداخل وادي الأربعين وربطه بالوحدات السكنية بمنطقة وادي الراحة.

وتعرضت مدينة سانت كاترين صباح اليوم، لتساقط أمطار متوسطة الحدة لم تستمر أكثر من ثلث ساعة ثم توقفت، وأسفرت عن تجمعات مائية بسيطة على قمم الجبل، وتساقطت على هيئة بسيطة سارت في مسارها الطبيعي، كما غطت السحب سماء المدينة.