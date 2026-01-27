طنط غيرانة مني | وفاء صادق تكشف موقفا صادمًا لـ سميرة أحمد في مسلسل شهير

كشفت الفنانة وفاء صادق في أثناء حلولها ضيفة على برنامج عسل وطحينة، عن تفاصيل استبعادها من مسلسل امرأة من زمن الحب، والتي قدمته بدلًا منها الفنانة جيهان فاضل.

وقالت وفاء صادق: صورت 4 أيام في مسلسل "امرأة من زمن الحب" ومدام سميرة أحمد مشتني.



وتابعت: كان دور مهم وهي نجمة كبيرة ولها جمهورها بس أنا بشتغل لأني بحب المهنة .. هتعكنن عليا وهتكرهني في اللي بحبه

مش هدي اللي أنا عايزاه.

بالنسبة لي في الوقت ده هي كانت طنت سميرة لأنها من أصدقاء أبويا، فمينفعش يبقى بينا غيرة.

وكان آخر اعمال وفاء صادق هي قصة Just You ضمن أحداث مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو".

تدور أحداث قصة Just You حول الصحفية سارة، التي تواجه سلسلة من الأحداث الغامضة التي تخرج حياتها عن السيطرة، وتندرج القصة ضمن نوعية السايكولوجيكال ثريلر (الإثارة النفسية).

وتُعد قصة Just You الحكاية الثالثة ضمن أحداث مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، الذي يضم سبع قصص مختلفة. يشارك في بطولة القصة كل من: تارا عماد، بسمة داود، محمد جمال، وفاء صادق، إلى جانب مجموعة من النجوم الآخرين. المسلسل من تأليف محمد حجاب، وإخراج خالد سعيد، وإنتاج كريم أبو ذكري.