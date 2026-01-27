أول عرض يصل محمد الشناوي بعد وضعه على دكة البدلاء.. هل يرحل قائد الأهلي؟

تلقى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني، عرضاً جديداً للرحيل عن صفوف ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد أن وجد نفسه خارج التشكيلة الأساسية في إحدى المباريات الأخيرة.

ظهر الشناوي على مقاعد البدلاء في مواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني ضمن دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين، حيث تولى زميله مصطفى شوبير حراسة المرمى بدلاً منه.

أهداف مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

شهدت مباراة الأهلى ويانج أفريكانز، تألقا لافتا للنجم محمود حسن تريزيجيه الذي نجح في تسجيل هدفي الفوز لصالح القلعة الحمراء حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

بينما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والسبعين ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة جدا في صراع التأهل القاري.

بهذا الفوز، رفع بطل أفريقيا رصيده إلى سبع نقاط لينفرد بصدارة المجموعة الثانية من ثلاث مباريات بينما تجمد رصيد فريق يانج أفريكانز التنزاني عند أربع نقاط.

عرض تركي لضم محمد الشناوي

ووفقاً للتقارير التي نقلتها قناة “أون سبورت”، فإن الحارس المخضرم محمد الشناوي تلقى عرضاً من نادي غازينتب التركي للانتقال إلى صفوفه خلال يناير الجاري.

هذا العرض يمثل فرصة للشناوي للحصول على دقائق لعب أكثر، وهو ما يراه البعض مهماً لزيادة فرص مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم المقبلة في يونيو.

يُعتقد أن الشناوي قد يسعى من خلال هذا العرض إلى الضغط على إدارة الأهلي من أجل استعادة مركزه الأساسي في حراسة المرمى، خاصة وأنه ظل لفترة طويلة من أعمدة الفريق الأحمر وخياراً أساسياً في الموسم الماضي.

ومع ذلك، فإن المنافسة بينه وبين مصطفى شوبير أصبحت أكثر شراسة، ما خلق جدلاً بين الجماهير حول الأفضل في هذا المركز.

ويرى بعض المحللين أن وجود منافسة قوية في موقع حراسة المرمى يمكن أن يكون مفيداً للفريق بشكل عام، إذ يدفع كل لاعب لتقديم أفضل ما لديه، بينما يرى آخرون أن بقاء الشناوي في الأهلي يشكل دعماً كبيراً للفريق، نظراً لخبرته وقدرته على قيادة الدفاع وتوجيه زملائه داخل الملعب.

من جانبه، لم يصدر حتى الآن تصريح رسمي من الشناوي نفسه حول العرض أو موقفه النهائي بخصوص البقاء أو الرحيل، كما لم توضح إدارة الأهلي ما إذا كانت ستوافق على العرض المقدم، رغم أن بعض المصادر تربط قرارات الفريق بالعوامل الفنية والاحتياجات المستقبلية خلال الموسم، بالإضافة إلى استهداف النادي تحقيق بطولات محلية وقارية.