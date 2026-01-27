تشكيل وادي دجلة لمواجهة الأهلي في الدوري

أعلن محمد الشيخ المدير الفني لفريق وادى دجلة تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل وادى دجلة ضد الأهلى كالتالى..

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: أحمد أيمن، سيف تقا، عمر عدلي، أحمد داهش

الوسط: محمد عبد العاطى، هشام محمد، إسلام كانو، محمد عبد العاطى، محمد عبد الرحيم

الهجوم: محمود دياسطي، على حسين

البدلاء: عمرو شعبان، محمد رجب، أحمد دحروج، أحمد سكولز، إبراهيم البهنسي، ميس كاندروب، زياد أسامة، يوسف ويا، فرنك بولي