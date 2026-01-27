مصطفى محمد هدف للنادي الأهلي لدعم خط الهجوم

كشف تقرير صحفي فرنسي عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع نانت الفرنسي لضم مصطفى محمد خلال الميركاتو الشتوي الجاري .

وحسب شبكة “سبورت” الفرنسية فإن مصطفى محمد أصبح هدف للنادي الأهلي لتعزيز هجومه.

وطلب نادي نانت الفرنسي أكثر من 4 ملايين يورو لإتمام الصفقة برحيل اللاعب في يناير الجاري.

أرقام مصطفى محمد

لعب مصطفى محمد مع نيس الفرنسي في الموسم الحالي 843 دقيقة وسجل 3 أهداف خلال 16 مباراة

ويواجه النادي الأهلي تعثرات كبيرة في الميركاتو الشتوي في صفقة المهاجم حيث تأخرت الإدارة في حسم الصفقة المنتظرة للجماهير