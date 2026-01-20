قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
ضحك ولعب.. الظهور الأول لصلاح في تدريبات ليفربول بعد أمم أفريقيا؟ |فيديو وصور
«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة
رياضة

تشييع جنازة والدة زوجة إسماعيل يوسف من مسجد مصطفى محمود

منار نور   -  
علا محمد

شيع منذ قليل جثمان والدة زوجة الكابتن إسماعيل يوسف، نجم ومدرب نادي الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة النادي الأسبق، وذلك من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، عقب أداء صلاة الجنازة.

وشهدت الجنازة حضور أفراد الأسرة والأقارب وعدد من المحبين، حيث سادت أجواء من الحزن والدعاء، وتمت مراسم الدفن عقب الصلاة مباشرة.

وتقدم الكابتن إسماعيل يوسف وأسرة الفقيدة صفوف المشيعين، وسط تعاطف واسع من الوسط الرياضي، الذي حرص على تقديم واجب العزاء في هذا المصاب الأليم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

