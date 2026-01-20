تشييع جنازة والدة زوجة إسماعيل يوسف من مسجد مصطفى محمود

شيع منذ قليل جثمان والدة زوجة الكابتن إسماعيل يوسف، نجم ومدرب نادي الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة النادي الأسبق، وذلك من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، عقب أداء صلاة الجنازة.

وشهدت الجنازة حضور أفراد الأسرة والأقارب وعدد من المحبين، حيث سادت أجواء من الحزن والدعاء، وتمت مراسم الدفن عقب الصلاة مباشرة.

وتقدم الكابتن إسماعيل يوسف وأسرة الفقيدة صفوف المشيعين، وسط تعاطف واسع من الوسط الرياضي، الذي حرص على تقديم واجب العزاء في هذا المصاب الأليم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.