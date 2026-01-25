أعلن أحمد القنطاري، مدرب نانت، تشكيل فريقه لمواجهة نيس، وذلك في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.



وكتب الإعلامي مينا ماهر عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"مصطفى محمد أساسيًا في مواجهة نانت أمام نيس في الدوري الفرنسي ".

وتقام مباراة نانت ضد نيس، اليوم الأحد، لحساب الجولة 19 من بطولة الدوري الفرنسي، على "ستاد دي لا بوجوار".



وقد أكد الإعلامي خالد الغندور، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، طالب مهاجم الفراعنة مصطفى محمد، بضرورة الاجتهاد والتركيز خلال الفترة المقبلة مع فريقه نانت الفرنسي، وحجز مكان أساسي في التشكيل، من أجل استعادة مستواه الفني والبدني قبل المعسكرات المقبلة للمنتخب وكأس العالم 2026.



وأكد “الغندور” خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن المدير الفني لمنتخب مصر، في حديثه مع اللاعب، طالبه استعادة مكانه الأساسي مع نانت الفرنسي مهم جدا من أجل العودة لقيادة هجوم الفراعنة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب جاهزية كاملة، قبل كأس العالم ٢٠٢٦.

وتابع “الغندور”، أن حسام حسن، شرح لمصطفى محمد أن معدل المشاركة لأي لاعب مهم جداً، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في قدرته على العودة لمستواه خلال الفترة المقبلة.