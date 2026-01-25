قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوعى تعمل كدا.. تصرفات يجب ألا يقوم بها الأب مع ابنته المراهقة
سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
وفاة لاعب نادي شباب البكاري بعد تدخل قوي من حارس الشيخ زايد في القسم الرابع
الأوضاع تزداد سوء.. القافلة 123 من "زاد العزة" تصل غزة
متى يتم خصم 50% من الأجر المكمل للموظف لمدة 6 أشهر.. قانون الخدمة المدنية يجيب
سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر
دعاء المغرب 7 من شهر شعبان.. كلمات رددّها للرزق والبركة
رياضة

مصطفى محمد أساسيًا في مواجهة نانت أمام نيس في الدوري الفرنسي

علا محمد

أعلن أحمد القنطاري، مدرب نانت، تشكيل فريقه لمواجهة نيس، وذلك في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.


وكتب الإعلامي مينا ماهر عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"مصطفى محمد أساسيًا في مواجهة نانت أمام نيس في الدوري الفرنسي ".

وتقام مباراة نانت ضد نيس، اليوم الأحد، لحساب الجولة 19 من بطولة الدوري الفرنسي، على "ستاد دي لا بوجوار".


وقد أكد الإعلامي خالد الغندور، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، طالب مهاجم الفراعنة مصطفى محمد، بضرورة الاجتهاد والتركيز خلال الفترة المقبلة مع فريقه نانت الفرنسي، وحجز مكان أساسي في التشكيل، من أجل استعادة مستواه الفني والبدني قبل المعسكرات المقبلة للمنتخب وكأس العالم 2026.


وأكد “الغندور” خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن المدير الفني لمنتخب مصر، في حديثه مع اللاعب، طالبه استعادة مكانه الأساسي مع نانت الفرنسي مهم جدا من أجل العودة لقيادة هجوم الفراعنة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب جاهزية كاملة، قبل كأس العالم ٢٠٢٦.

وتابع “الغندور”، أن حسام حسن، شرح لمصطفى محمد أن معدل المشاركة لأي لاعب مهم جداً، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في قدرته على العودة لمستواه خلال الفترة المقبلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

احتفالات عيد الشرطة

بالهدايا والورود.. الشرطة تشارك المواطنين الاحتفال بعيدهم الـ٧٤

المتهمين

الداخلية تضبط 16 طائرة درون بحوزة 7 أشخاص في القاهرة

المتهم

القبض على المتهم بسرقة هاتف من مواطن داخل مسجد بالإسكندرية

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية يُهنئ رجال الأمن بعيد الشرطةالـ 74

3 أيام عطلة.. إجازة 25 يناير2026 بعد قرار مجلس الوزراء

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

