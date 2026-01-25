قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسن يُطالب مصطفى محمد بحجز مكان أساسي في نانت الفرنسي قبل مونديال 2026
حلمي طولان: دعم الفراعنة ليس له علاقة بأي خلافات شخصية مع حسام حسن
الإنذار الأحمر مُستمر| تشيلي تحترق.. أكثر من 42 ألف هكتار تضرّرت من حرائق الغابات
أحمد فتوح: رمضان صبحي لاعب كبير وأتمنى يعود للملاعب سريعًا
ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟.. انصائح مهمة
حادثة مروعة في مينيابوليس.. ضابط فيدرالي يفقد طرف إصبعه بسبب «عضّة» أثناء احتجاجات
أخبار جنوب سيناء: حبس سنة لمدير مركز شباب ومدير ملاعب بطور سيناء.. وحملة نظافة بشواطئ نويبع
نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»
روسيا تحذّر: أي وحدات عسكرية غربية في أوكرانيا «أهداف مشروعة»
ادّعى تعمّدهم تعطيل العمل.. تجديد حبس مُروّج فيديو مُزيف عن وحدة مرور بالجيزة
وزير الكهرباء: الالتزام بالخطة الزمنية أساس نجاح المحطة النووية بالضبعة.. ومتابعة مستمرة من الرئيس السيسي
رياضة

حسام حسن يُطالب مصطفى محمد بحجز مكان أساسي في نانت الفرنسي قبل مونديال 2026

مصطفي محمد
مصطفي محمد
رباب الهواري

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، طالب مهاجم الفراعنة مصطفى محمد، بضرورة الاجتهاد والتركيز خلال الفترة المقبلة مع فريقه نانت الفرنسي، وحجز مكان أساسي في التشكيل، من أجل استعادة مستواه الفني والبدني قبل المعسكرات المقبلة للمنتخب وكأس العالم 2026.  

وأكد “الغندور” خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن المدير الفني لمنتخب مصر، في حديثه مع اللاعب، طالبه استعادة مكانه الأساسي مع نانت الفرنسي مهم جدا من أجل العودة لقيادة هجوم الفراعنة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب جاهزية كاملة، قبل كأس العالم ٢٠٢٦.

وتابع “الغندور”، أن حسام حسن، شرح لمصطفى محمد أن معدل المشاركة لأي لاعب مهم جداً، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في قدرته على العودة لمستواه خلال الفترة المقبلة.

مصطفي محمد منتخب مصر حسام حسن كأس العالم 2026

