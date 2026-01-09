تامر عبد الحميد: لا بد أن يبدأ مصطفى محمد بشكل أساسي أمام كوت ديفوار

تحدث تامر عبد الحميد نجم منتخب مصر السابق، عن مواجهة مصر ضد كوت ديفوار ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال دونجا في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "منتخب كوت ديفوار صعب والمواجهة لن تكون سهلة ولكن سعيد بحالة التفائل، مباراة كوت ديفوار صعبة وتحدي كبير لحسام حسن".

وأضاف:"لا بد أن يبدأ مصطفى محمد بشكل أساسي أمام كوت ديفوار في المباراة المقبلة، لا بد من زيادات التأمين الدفاعي في جهة أماد ديالو لأنه الأخطر في الفريق".

واختتم حديثه قائلًا:"مباراة جنوب أفريقيا الأفضل لمنتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا ولقاء بنين الأضعف فنيا، أتمنى أن يكون محمد الشناوي موفق ضد كوت ديفوار وسيفرق بشكل كبير مع المنتخب".