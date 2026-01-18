ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت منشوراً بشأن أرقام اللاعب مصطفي محمد نجم منتخب مصر .

مصطفي محمد

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بالأرقام والتواريخ.. من يوم 19 ابريل 2025 الى يوم 18 يناير 2026 (أخر 9 شهور كاملة)

لعب مصطفى محمد مع نانت الفرنسي 20 مباراة منهم 9 مباريات أساسي ، و11 بديل في الشوط الثاني سجل هدفين فقط في مرمى كل من موناكو وأوسير

من يوم 25 مارس 2024 الى يوم 18 يناير 2026 (أخر 20 شهر)

لعب مصطفى محمد مع منتخب مصر 22 مباراة منهم 13 مباراة أساسي ، و9 مباريات بديل ، سجل هدفا واحدا فقط في مرمى نيجيريا في مباراة ودية ولم يسجل أي هدف دولي رسمي".

وكان قد أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، احترامه الكامل للجماهير المغربية، عقب مباراة نيجيريا، قائلا:"تشجيع أي جمهور لأي منتخب هو أمر طبيعي ولا يمثل أي أزمة.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: «كل واحد حر يشجع اللي هو عايزه .

وأكد حسام حسن دعمه لمنتخب المغرب خلال مشاركته التاريخية في كأس العالم بقطر.

وتابع: كلنا في مصر كنا بنشجع المغرب، وأنا كنت موجود في قطر وفرحتنا كانت كبيرة باللي حققوه .

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر انه تربطه علاقته جيدة مع وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، قائلًا: «بتجمعني علاقة طيبة مع وليد الركراكي ومازالت، وسعيد إنه مدرب وطني وقدر يوصل لنص نهائي كأس العالم».

وشدّد حسام حسن على أنه لا يحمل أي ضيق تجاه تشجيع الجماهير المغربية لمنتخب نيجيريا، قائلاً : معنديش مشكلة خالص، وكل الاحترام لأي حد.