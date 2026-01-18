قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اهتمام فرنسي وخلافات التجديد تضع محمد السيد أمام قرار حاسم مع الزمالك
«توروب» يطلب تقريرًا فنيًا عاجلًا عن يانج أفريكانز قبل مواجهة دوري أبطال أفريقيا
بلومبرج: أمريكا تطلب مليار دولار لكل من يُريد الاشتراك بمجلس سلام غـ.ـزة
سيراميكا كليوباترا يقترب من الحصول على خدمات «رضا بوبو»
رحيل ملك الشمعدان .. طاهر القويري قصة نجاح مُلهمة في مصر | انفوجراف
حادثة مؤسفة في نهائي السوبر الجزائري | شاهد
ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل
ناقد رياضي: المركز الرابع «إنجاز إيجابي».. ومنتخب مصر قدّم بطولة كبيرة
أقل سعر دولار اليوم الأحد 18-1-2026
إعلامي: إطلاق صافرات الاستهجان خلال النشيد الوطني المصري في مباراة نيجيريا «خط أحمر»
مسئول أمريكي يُهين نتنياهو: نفد صبرنا منه .. وإدارة غــزة أمر لا يخصه
ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت منشوراً بشأن أرقام اللاعب مصطفي محمد نجم منتخب مصر .

مصطفي محمد 

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بالأرقام والتواريخ.. من يوم 19 ابريل 2025 الى يوم 18 يناير 2026 (أخر 9 شهور كاملة)

لعب مصطفى محمد مع نانت الفرنسي 20 مباراة منهم 9 مباريات أساسي ، و11 بديل في الشوط الثاني سجل هدفين فقط في مرمى كل من موناكو وأوسير

من يوم 25 مارس 2024 الى يوم 18 يناير 2026 (أخر 20 شهر)

لعب مصطفى محمد مع منتخب مصر 22 مباراة منهم 13 مباراة أساسي ، و9 مباريات بديل ، سجل هدفا واحدا فقط في مرمى نيجيريا في مباراة ودية ولم يسجل أي هدف دولي رسمي".

وكان قد أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، احترامه الكامل للجماهير المغربية، عقب مباراة نيجيريا، قائلا:"تشجيع أي جمهور لأي منتخب هو أمر طبيعي ولا يمثل أي أزمة.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: «كل واحد حر يشجع اللي هو عايزه .

 وأكد حسام حسن دعمه لمنتخب المغرب خلال مشاركته التاريخية في كأس العالم بقطر. 

وتابع: كلنا في مصر كنا بنشجع المغرب، وأنا كنت موجود في قطر وفرحتنا كانت كبيرة باللي حققوه .

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر انه تربطه علاقته جيدة مع وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، قائلًا: «بتجمعني علاقة طيبة مع وليد الركراكي ومازالت، وسعيد إنه مدرب وطني وقدر يوصل لنص نهائي كأس العالم».

وشدّد حسام حسن على أنه لا يحمل أي ضيق تجاه تشجيع الجماهير المغربية لمنتخب نيجيريا، قائلاً : معنديش مشكلة خالص، وكل الاحترام لأي حد.

