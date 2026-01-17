بيان ناري من الكاف ردًا على الاتحاد السنغالي بشأن نهائي أمم إفريقيا

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم السبت، بيانا ردًا على نظيره الاتحاد السنغالي، بشأن ترتيبات نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان: "يؤكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" التزامه بمبادئ العدالة والشفافية والالتزام الصارم باللوائح".

وتابع: "حرص "الكاف" طوال منافسات كأس أمم إفريقيا، بالتعاون مع لجنة التنظيم المحلية، على إخضاع جميع المنتخبات لنفس الظروف، وأخذ علمًا بالتصريحات المنسوبة إلى الاتحاد السنغالي لكرة القدم والمتعلقة بالجوانب اللوجستية قبل نهائي كأس أمم إفريقيا".

وأشار إلى أنه مُنح الاتحاد السنغالي لكرة القدم فرصة اختيار الفندق الخاص بمنتخبه قبل النهائي، وتمت الاستجابة لهذا الطلب.

وأوضح: "بعدما عبّر منتخب السنغال عن عدم رضاه بخصوص ملعب التدريبات، تواصلت "الكاف" فورا مع لجنة التنظيم المحلية للاستجابة لطلب السنغال بتوفير ملعب تدريب بديل، وقد تم حل هذا الأمر، مُنح الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بما يتماشى مع اللوائح، حصته من تذاكر المباراة النهائية".

واختتم: "كان رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبد الله فال، ومسؤولي "الكاف" ولجنة التنظيم المحلية، على تواصل منتظم، ويتمنى "الكاف" كل التوفيق للمنتخبين قبل النهائي، الذي سيتابعه الجمهور في 180 إقليمًا حول العالم".