كاف يكشف تفاصيل إلغاء أمم أفريقيا للمحليين وتأجيل نسخة 2027

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، برئاسة باتريس موتسيبي، إلغاء بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، مشيرًا إلى تأجيل بطولة أمم أفريقيا نسخة 2027.

وقال موتسيبي، في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "كان ينبغي أن تقام النسخة المقبلة في كينيا وتنزانيا أوغندا في شهر فبراير، لكننا قررنا إقامتها شهر أغسطس، لمنحهم فرصة لإنفاق الكثير من المال عند تنظيم البطولة القادمة بعد سنتين".

وتابع: “تم الاتفاق على إلغاء كأس أمم إفريقيا للمحليين، وتفعيل بطولة جديدة للمنتخبات كل سنتين فى مواعيد الأجندة الدولية، وإقامة كأس الأمم الأفريقية كل 4 سنوات اعتباراً من عام 2028”.

وأضاف: “أنا واضح في رأيي، يجب أن أكون في وضع أفضل بكثير في هذه المرحلة الجديدة مقارنةً بالمرحلة السابقة، الأرقام لا تكذب، كانت لدينا بطولة واحدة فقط تُدرّ أرباحًا، لقد زدنا عدد المشاركين”.

واختتم: “سيكون لدينا أفضل اللاعبين الأفارقة في أوروبا وآسيا، ونحن فخورون بهم، لقد رفعتُ قيمة جوائز كأس الأمم الأفريقية فورًا، كانت 4 ملايين دولار، والآن أصبحت 10 ملايين دولار، جزء من هدفي هو ضمان أن تُنافس بطولة دوري الأمم الأفريقية نظيرتها كأس الأمم الأفريقية”.