قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد
حقيقة انسحاب هاني سري الدين من انتخابات رئاسة حزب الوفد
جنايات المنصورة تقضى بالاعدام شنقا للمتهمين بالتخلص من مرشح للعمودية بإحدى القرى
الخطيب: لقائي مع المستثمرين في ميت غمر اتسم بالإيجابية وطرح قضايا واقعية
غزة القصف مجددًا.. نسف أحياء سكنية وارتفاع عدد الضحايا رغم اتفاق التهدئة
إريك شيل يعلن تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل موقعة يانج أفريكانز
أوغندا: انتخاب الرئيس يويري موسيفيني لولاية سابعة
الفرعونيّة للبترول تحفر أول بئر استكشافي عميق وتنتج 40 مليون قدم مكعب غاز يومياً
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة
رئيس الوزراء الكندي يعتزم قبول عرض العمل كمستشار في مجلس السلام بغزة
صقيع وسحب منخفضة.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كاف يكشف تفاصيل إلغاء أمم أفريقيا للمحليين وتأجيل نسخة 2027

كاف
كاف
مجدي سلامة

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، برئاسة باتريس موتسيبي، إلغاء بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، مشيرًا إلى تأجيل بطولة أمم أفريقيا نسخة 2027.

وقال موتسيبي، في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "كان ينبغي أن تقام النسخة المقبلة في كينيا وتنزانيا أوغندا في شهر فبراير، لكننا قررنا إقامتها شهر أغسطس، لمنحهم فرصة لإنفاق الكثير من المال عند تنظيم البطولة القادمة بعد سنتين".

وتابع: “تم الاتفاق على إلغاء كأس أمم إفريقيا للمحليين، وتفعيل بطولة جديدة للمنتخبات كل سنتين فى مواعيد الأجندة الدولية، وإقامة كأس الأمم الأفريقية كل 4 سنوات اعتباراً من عام 2028”.

وأضاف: “أنا واضح في رأيي، يجب أن أكون في وضع أفضل بكثير في هذه المرحلة الجديدة مقارنةً بالمرحلة السابقة، الأرقام لا تكذب، كانت لدينا بطولة واحدة فقط تُدرّ أرباحًا، لقد زدنا عدد المشاركين”.

واختتم: “سيكون لدينا أفضل اللاعبين الأفارقة في أوروبا وآسيا، ونحن فخورون بهم، لقد رفعتُ قيمة جوائز كأس الأمم الأفريقية فورًا، كانت 4 ملايين دولار، والآن أصبحت 10 ملايين دولار، جزء من هدفي هو ضمان أن تُنافس بطولة دوري الأمم الأفريقية نظيرتها كأس الأمم الأفريقية”.

كاف موتسيبي كأس الأمم الإفريقية بطولة أمم إفريقيا نسخة 2027 الاتحاد الإفريقي

