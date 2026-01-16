الجزائر ترفض والمغرب تنافس.. كاف يطرح تنظيم ملف أمم إفريقيا 2028

أفادت تقارير حول اتجاه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف نحو طرح ملف تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في عام 2028 مبكرا أمام دول القارة السمراء مبكرا.



وأشارت التقارير أن المغرب أبدي رغبته في الترشح لإستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2028 في ظل منافسة محتملة من إثيوبيا لنيل شرف تنظيم المسابقة القارية.



ولفتت التقارير إلى أن الجزائر لا تعتزم الترشح لتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2028 رافضة احتضان أي مسابقات قارية تقام تحت عباءة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف.



شددت على أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف باتريس موتسيبي كان قد طلب في وقت سابق تعاون السلطات الجزائرية من أجل تنظيم تظاهرات رياضية قارية داخل الجزائر.