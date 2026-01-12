مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة: لا توجد خيام كافية لأهالي القطاع

حذّر مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل اقتراب موجة جديدة من الأمطار، مؤكدًا أن المواطنين يعيشون حالة من القلق والخوف نتيجة التجارب السابقة مع المنخفضات الجوية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرياح والأمطار تسببت مرارًا في تدمير خيام النازحين، ما أدى إلى بقاء عائلات كاملة، من بينهم أطفال صغار، في العراء دون وجود حلول سريعة أو جهات إنقاذ قادرة على التدخل الفوري.

وأشار زقوت إلى أن لجانًا داخل مخيمات النزوح تحاول اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، مثل إقامة سواتر رملية للحد من دخول مياه الأمطار إلى الخيام، إلا أنه أكد أن هذه التدابير غير كافية ولا توفر حماية حقيقية من البرد أو الأمطار.

وذكر، أن تدمير الخيام يعرّض النازحين لانتهاك الكرامة وغياب الخصوصية، فضلًا عن معاناة جديدة في البحث عن خيام بديلة، في ظل ارتفاع أسعارها وعدم أحقية العديد من الأسر في الحصول على خيام جديدة وفق قواعد توزيع المساعدات.

وفيما يتعلق بالأوضاع الصحية، أعلن مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة عن وفاة 6 أطفال حتى الآن نتيجة البرد، محذرًا من احتمال ارتفاع العدد مع استمرار الموجات الجوية القادمة.

وأكد أن الوضع الصحي في قطاع غزة لا يزال هشًا للغاية، في ظل نقص حاد في الكوادر الطبية والمعدات والقدرات التشخيصية، إلى جانب أزمة الوقود التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة التشغيلية للمستشفيات، ما يعوق أي جهود حقيقية لاستعادة الحد الأدنى من الخدمات الصحية.

