إشادة إنجليزية بقيادة صلاح ومرموش لمنتخب مصر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا
خبير استراتيجي: التظاهرات في إيران ملف معقد .. والضغط الأمريكي يعمق الأزمة الاقتصادية
هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل
أحمد موسى: البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لتمثيل المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية
جنوى يكتسح كالياري بثلاثية في الدوري الإيطالي
الأرصاد: استمرار الأمطار واضطراب الملاحة البحرية حتى الغد
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية
شبكة الحماية الاجتماعية.. سليمان وهدان يكشف عن أولويات العمل خلال الفترة القادمة للدولة
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 وخطواته وأسباب وقف الصرف
منخفض جوي السبب.. الأرصاد تحذر: الرمال والأتربة مستمرة غدا
علي الدين هلال: على البرلمان حل مشاكل المرتبات والمعاشات والأسعار والتضخم
منظمة الصحة العالمية: 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة إلى إجلاء طبي
أحمد موسى يدعو لبرلمان قريب من الشارع وتفعيل كامل لأدوات الرقابة والتشريع

رنا عبد الرحمن

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مجلس النواب مطالب في المرحلة الحالية بأن يكون أكثر اقترابًا من المواطنين، وأن يعكس بوضوح تطلعات الشارع المصري، مشددًا على أن الأداء البرلماني يجب أن يقوم على الجدية والشفافية، بعيدًا عن أي مجاملات، مع ضرورة وجود تنسيق وتعاون فعّال بين المجلس والحكومة في إطار الدستور والقانون.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أوضح موسى أن البرلمان يمتلك صلاحيات رقابية وتشريعية واسعة، تمكنه من متابعة الأداء الحكومي بشكل مباشر، مؤكدًا أن المجلس مسؤول عن مراقبة العمل التنفيذي، ويجب عليه تفعيل أدواته المختلفة، سواء من خلال طلبات الإحاطة أو الاستجوابات أو المناقشات العامة، بما يحقق التوازن بين السلطات ويخدم الصالح العام.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الدور التشريعي لا يقل أهمية عن الدور الرقابي، داعيًا إلى استخدام الآليات البرلمانية بصورة منهجية ومدروسة، تضمن معالجة القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وفي سياق حديثه عن التواصل مع الرأي العام، شدد موسى على أهمية أن يصل صوت البرلمان إلى المواطنين، معتبرًا أن الشفافية تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء الثقة بين المؤسسة التشريعية والشارع، ومشيرًا إلى عدم وجود ما يمنع من بث جلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة، ولو لفترات زمنية محددة، تتيح للمواطنين متابعة ما يدور داخل المجلس.

واستحضر موسى تجربة سابقة في تاريخ العمل البرلماني، حين كانت جلسات البرلمان تنقل عبر شاشة التلفزيون المصري، معتبرًا أن إعادة هذه الخطوة ستسهم في تمكين المواطنين من الاطلاع على المناقشات البرلمانية، خاصة تلك المتعلقة بطلبات الإحاطة وشكاوى المواطنين، والموضوعات المرتبطة بالأجور والأسعار ومستوى المعيشة.

واختتم الإعلامي أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن المواطن ينتظر نتائج ملموسة يشعر بها في حياته اليومية، داعيًا إلى برلمان يعبر عن الرأي العام، ويمارس أدواره الدستورية بكفاءة، بما ينعكس إيجابًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز شعور المواطنين بالتحسن والاستقرار.

مناقشات البرلمان الاقتصاد السياسة أحمد موسى صدى البلد

